Las predicciones en amor, riqueza y bienestar para todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Nacidos del 21 de marzo al 20 de abril

No creas que estás solo en esta cruzada. Hay muchas personas que están a favor de tu causa y te apoyarán.

Amor: Necesitas aprender el dar y recibir de una unión sexual. No seas intolerante a cualquier oposición a tus fantasías sexuales.

Riqueza: Quieras o no, en el ámbito laboral es donde mejor te desenvolverás, porque en el amor no estarás en tu mejor momento.

Bienestar: Tu falta de constancia es algo que te juega en contra. Así, nunca lograrás terminar nada de lo que comienzas con tanto entusiasmo.

Tauro

Nacidos del 21 de abril al 21 de mayo

Recibirás el apoyo económico de tu familia en situaciones ligadas al hogar. No lo esperabas, pero su actitud te alegrará.

Amor: Acepta la invitación a esa cena con amigos y prepárate para conocer a la persona que te robará el corazón. Vístete bien.

Riqueza: Siempre tuviste el apoyo de tus amigos, pero esta vez necesitarás ayuda económica y todos estarán muy ocupados.

Bienestar: Tus amigos siempre te han tendido una mano cuando los necesitaste. Ahora será tu turno, así que no hagas la vista gorda a sus problemas.

Géminis

Nacidos del 22 de mayo al 21 de junio

Tu casilla de correo electrónico necesita una limpieza. Hoy puede ser el día en que te deshagas del correo basura.

Amor: Si buscas a la pareja perfecta, nunca la encontrarás. Sé más realista en el amor o terminarás dándote la cabeza contra la pared.

Riqueza: Tienes un buen pasar económico, pero no te sientes a gusto en tu trabajo. Busca nuevos rumbos, te irá bien.

Bienestar: Ante las situaciones adversas, siempre mantienes tu buen humor. No dejes que nada logre borrarte la sonrisa ni el buen ánimo.

Cáncer

Nacidos del 22 de junio al 23 de julio

Modela un poco tu carácter y aprende a cerrar la boca en algunas oportunidades, así te evitarás varias peleas.

Amor: La convivencia no es lo que imaginabas, las peleas son cotidianas y no te sientes cómodo. Sé sincero y habla con tu pareja.

Riqueza: Todos aspiramos a lograr un buen puesto, pero manejándote gracias a tus influencias no es lo más conveniente.

Bienestar: Deberás dejar en claro algunas cuestiones familiares si no quieres que después surjan problemas. Sé bien específico y contundente.

Leo

Nacidos del 24 de julio al 23 de agosto

No sigas a la mayoría. Tú estás convencido que eso no es lo correcto, así que sé una persona coherente con sus ideales.

Amor: Sabes cómo hacer que cualquier persona caiga a tus pies. Pero esta vez conocerás a alguien que no resultará fácil de enamorar.

Riqueza: Tienes la capacidad suficiente para que tus ingresos puedan multiplicarse, pero te falta ser más responsable.

Bienestar: Estos días estarás muy ocupado resolviendo algunos problemas hogareńos. Trata de no exigirte demasiado, lo que no puedas delégalo.

Virgo

Nacidos del 24 de agosto al 23 de septiembre

Toma en cuenta las opiniones ajenas, de ellas puedes sacar algo importante. No las descartes por más superficiales que te parezcan.

Amor: En un evento, al que concurrirás casi por obligación, conocerás a la persona más impactante que jamás hayas conocido. Prepárate.

Riqueza: Escucha lo que dice tu corazón y no a tu mente. En esta oportunidad, el corazón tiene razones que la razón no conoce.

Bienestar: Que no te importen las opiniones de los demás, mucho menos si vienen de personas cuyo estilo de vida no es ejemplo de nada.

Libra

Nacidos del 24 de septiembre al 23 de octubre

Tu familia te reclama y los tienes un poco olvidados. Hoy sería bueno que los llames o les hagas una visita, les hará bien.

Amor: Sabes cómo ganarte el amor de una persona, pero esta vez conocerás a alguien que te costará conquistar. Si la quieres, pelea.

Riqueza: No te dejes influenciar por comentarios ajenos. Tú haz lo que tengas que hacer, sabes que es lo correcto, así que no dudes.

Bienestar: Ser indiferente a los problemas y despreocuparte de todo no es la solución. Toma cartas en el asunto o la pasarás mal.

Escorpio

Nacidos del 24 de octubre al 22 de noviembre

No alcanzarás el éxito sentado en tu hogar esperando que una gran idea te alcance. Necesitarás dedicación y trabajo.

Amor: Debes permitirte tomar las criticas constructivas como tal. Deja que tu pareja te ayude a crecer y mejorar como persona.

Riqueza: No dejes de lado tus principios solo para congeniar con el resto de tus compańeros. Sigue tu propio camino.

Bienestar: La sabiduría no es exclusiva de la experiencia, aunque sea su preferida. Puedes aprender grandes cosas de las personas menos pensadas.

Sagitario

Nacidos del 23 de noviembre al 22 de diciembre

Las preocupaciones invadirán tu mente desde todos los flancos. Vivirás una jornada francamente tensa en todo sentido.

Amor: Jornada optima para iniciar un acercamiento luego de varios días de roces y peleas. Estarás con todo tu encanto a flor de piel.

Riqueza: Las situaciones de la vida te terminarán llevando inexorablemente a un destino difícil, asegúrate de estar listo.

Bienestar: Evita exponerte a la tentación de vicios que has logrado eliminar completamente de tu vida. Esta es la manera más efectiva de evitar una recaída.

Capricornio

Nacidos del 23 de diciembre al 20 de enero

No veas sólo los defectos en los demás. Deja de lado tus prejuicios y descubrirás otra manera de enfrentar la vida.

Amor: No existe herida que el tiempo no sea capaz de curar. Date el espacio que necesites para dejar tu pasado detrás.

Riqueza: Siempre muéstrate predispuesto a incorporar nuevas rutinas laborales. Esto dará una buena imagen de ti.

Bienestar: Aprende a elegir mejor tus amistades. Vives rodeado de de muchas personas, pero no todas son honestas contigo.

Acuario

Nacidos del 21 de enero al 19 de febrero

El día de hoy se presenta complicado en materia legal e impositiva. Ten paciencia y no discutas con nadie.

Amor: Hoy habrá un antes y un después. Si te hallabas atrapado en las redes de un amor absorbente, abrirás los ojos y dirás basta.

Riqueza: Cuando debas tomar una decisión sobre tu futuro, no busques el consejo de tu familia, te harán actuar de manera errónea.

Bienestar: Trata de que los demás no tengan una imagen equivocada de ti. Alguien estuvo hablando mal, así que busca aclarar todo.

Piscis

Nacidos del 20 de febrero al 20 de marzo

Sabes hacerte respetar, pero hoy un colega te desafiará y no dudará en llevar el conflicto hasta las últimas consecuencias.

Amor: Te has acostumbrado a la soledad y disfrutas de ella, pero aparecerá una persona en tu vida que te cambiará la forma de pensar.

Riqueza: Antes de gastar más de lo que puedes, piénsalo bien porque tus finanzas no pasan por su mejor momento.

Bienestar: Los grandes cambios sufridos en el último tiempo hicieron que te recluyas demasiado. Trata de recuperar la alegría, sal con tus amigos.

