Jacqueline Ponzo, médica epidemióloga que integra el Guiad, dijo que es muy probable que ingrese a Uruguay la variante P.1 desde Brasil.

En diálogo con Montevideo Portal, Jacqueline Ponzo, una médica especializada en medicina familiar y magister en epidemiología que se desempeña en el Grupo Uruguayo Interdisciplinario de Análisis de Datos de COVID-19 (GUIAD-COVID-19), alertó este martes sobre la situación sanitaria en Uruguay y la creciente amenaza de que ingrese la cepa P.1 proveniente de Brasil.

Ponzo aseguró a Montevideo Portal que las mediciones diarias indican que Uruguay atraviesa “un pico de la epidemia” y afirmó que “los números actuales nos colocan en una situación que es, desde el punto de vista epidemiológico, la más grave desde el inicio de la pandemia”.

De hecho, Uruguay está en nivel rojo del Índice de Harvard, llegó a su récord de casos activos con 8.404 y tiene 87 camas de CTI ocupadas con enfermos de COVID-19.

“A eso se suma el contexto epidemiológico regional, particularmente de la presencia de la variante de P.1, extensamente diseminada en todo Brasil, que torna este momento de alta circulación del virus muy peligroso porque es difícil pensar que no penetre en Uruguay esta cepa”, alertó.

Incluso, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, advirtió este lunes, luego de vacunarse, que “estamos amenazados por la situación epidemiológica brasileña”. La cepa conocida como P.1, originaria de Amazonas, ya está presente en casi todo el territorio brasileño y cada vez son más los indicios que apuntan a que la variante es capaz de evadir los anticuerpos generados por una persona que superó la COVID-19 previamente, según consignó días atrás la agencia EFE.

Sobre este tema, Ponzo afirmó que el riesgo de ingreso de la variante P.1 “es muy alto porque nosotros tenemos una frontera permeable con Brasil”. “Tenemos en este momento una alta circulación del virus, es más, no podemos estar seguros de que (la variante) no esté detrás de este crecimiento tan importante en Artigas, Rivera y Cerro Largo. No podemos asegurar que no esté ya”.

“La densidad de circulación que ha alcanzado en Brasil hace que se haya extendido rápidamente en todo el territorio y cuando uno está en la frontera se da cuenta de que es difícil decir dónde empieza Brasil y dónde termina Uruguay, y para el virus es exactamente lo mismo”, añadió.

Acerca de la variante P.1, Ponzo dijo que “ha mostrado mayor capacidad de transmisión“, por lo que se produce “un crecimiento del número de casos más acelerado y eso es lo que está ocurriendo ahora con la situación epidemiológica en Brasil, y atrás de eso va la saturación del sistema de salud“.

“Para la proximidad que tenemos con Brasil, recibimos muy pocas noticias. Realmente es dramática la situación que se está viviendo allá con personas jóvenes sin patologías que están en estado crítico, que no tienen lugar en CTI, y eso está acumulando un número de muertes desproporcionado a las condiciones sanitarias que tiene el mundo en este momento“, continuó la médica.

Ponzo dijo que “la amenaza está ahí, en el borde“, y afirmó que las medidas sanitarias que actualmente tiene Uruguay “es poco probable” que sean suficientes para frenar los contagios. / Fuente: Montevideo Portal