“Estando en el lugar nuestros compañeros fueron hostigados y no tenía sentido que se siguieran arriesgando cuando no había nada allí que lo ameritara”, escribió la conductora de Subrayado.

La conductora de Subrayado (Canal 10), Blanca Rodríguez, se expresó este martes en su cuenta de Twitter luego del incidente ocurrido en Plaza Cagancha con su compañera Magdalena Correa, que mientras realizaba un móvil en vivo desde las movilizaciones por el Día Internacional de la Mujer fue invitada a retirarse por parte de algunas manifestantes, informó el suplemento Pantallazo de Montevideo Portal.

Concretamente, durante el móvil, el lente de la cámara fue tapado con pancartas para que no se acceda a un registro fílmico de las movilizaciones y, en ese momento, la periodista Correa aseguró que tenían “problemas con los compañeros varones” y que se les estaba pidiendo que se retiren del lugar. En ese momento, Rodríguez afirmó que si algunas manifestantes cubrían la cámara no tenía sentido hacer la cobertura de las movilizaciones. “No tiene sentido que estemos allí”, aseguró.

La situación provocó diversas expresiones en la red social Twitter. Algunas opiniones apuntaron contra las manifestantes, mientras que otras fueron contra la cobertura periodística.

Uno de los que fue contra el manejo de la cobertura fue el periodista Gabriel Pereyra, que expresó: “No tenemos que estar donde no quieren que estemos. ¿Si así hubiésemos actuado en dictadura? Que esto no prenda en los jóvenes periodistas. Justamente, el periodismo es dar lo que alguien en algún lugar no quiere que demos. Sean totalitarios vestidos de milicos, de civil o de mujer“.

“Al final termino enojado con algunos medios más que con las violentas. Pensar los periodistas que han dado la vida por grabar donde otro no quería que grabaran. (…) Apoyo a los colegas destratados hoy y a los que recibieron lineamientos que no hacen homenaje al periodismo”, continuó Pereyra.

Ya entrada la madrugada, pasadas algunas horas de lo sucedido, la conductora de Subrayado aclaró algunas cuestiones. “Tergiversar y atribuir intencionalidad es un deporte muy destructivo, sobre todo para quienes lo practican”, inició Rodríguez.

PUBLICIDAD

“Les cuento que este 8 de marzo nos habíamos sentido convocados a una instancia que iba tener expresiones de arte vinculadas al compromiso con la defensa de los derechos de la mujer. Estando en el lugar nuestros compañeros fueron hostigados y no tenía sentido que se siguieran arriesgando cuando no había nada allí que lo ameritara porque se había desnaturalizado la convocatoria inicial, o tal vez, y viendo luego las reacciones, entendimos mal y nunca fuimos convocados“, expresó la conductora del informativo.

“¿Eso significa que vamos a ir solamente a donde nos reciban bien? Evidentemente no, y parece absurdo tener que decirlo. Pero si alguien cree eso es porque le debe ser funcional a algo“, añadió.

“En este año de pandemia nuestros compañeros y compañeras han expuesto su propia salud yendo a cubrir información a hospitales, fronteras, barcos, puertos y aeropuerto. Han cubierto inundaciones y tornados. Han estado en medio de balaceras y registrado decenas de tragedias humanas. Se han jugado la vida más de una vez. Nadie nos va a enseñar dónde y cuándo tenemos que estar. Lo hemos vivido en carne propia en este equipo al punto de poder separar lo importante de lo accesorio”, continuó Rodríguez, quien afirmó que no emitirá “ni una palabra más sobre este tema”. / Fuente: Pantallazo – Montevideo Portal