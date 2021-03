La institución respondió a las feministas.

En la pasada jornada, en el marco del acto realizado en Plaza Independencia por el Día de la Mujer, la Secretaría de Equidad, Diversidad y Género del Plenario Departamental del PIT-CNT y el colectivo “Las Nietas de Abella”, denunciaron que dueños de tiendas y zapaterías “persiguen” y “hostigan” a las empleadas que reclaman sus derechos y que, además, “se llaman entre ellos” para que no consigan trabajo.

“Si estás en edad de parir aun te preguntan en las entrevistas laborales si está en tus planes tener hijos. Aun en los comercios de por acá cerca despiden mujeres por estar embarazadas. También las persiguen por reclamar sus derechos, las hostigan, llaman a otras tiendas para que nunca más consigan trabajo”, expresaron a través de la proclama a la que dieron lectura.

Al respecto, el presidente del Centro Comercial e Industrial de San José, Eduardo Hernández, dijo que la institución no tiene información de que se estén dando situaciones de ese tipo y que tampoco están al tanto de denuncias radicadas ante las oficinas locales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

“En el Centro Comercial o en la directiva no tenemos información o denuncias de que eso suceda. No voy a pensar que sea infundado lo que se manifestó en el acto, pero nosotros hoy por hoy no tenemos ninguna denuncia puntual ni ha llegado a nosotros esa información. Generalmente las denuncias se hacen en el Ministerio de Trabajo o en ámbitos gremiales, pero no tenemos información. Serán las autoridades correspondientes las que tendrá que indagar si eso está sucediendo o no”, comentó.

Consultado sobre si el tema puede llegar a ser abordado por la directiva en alguna de sus próximas reuniones, Hernández señaló que asuntos de esas características no están dentro de los objetivos de la institución.

No obstante ello, dijo que el Centro tiene las puertas abiertas a las organizaciones y colectivos que, en caso de entenderlo pertinente, deseen acercarse hasta la misma para plantear ese u otras problemáticas.

“Siempre hemos tenido las puertas abiertas, se nos han planteado las más variadas temáticas a lo largo de los años y vamos a seguir en esa línea. Tener las puertas abiertas para escuchar a todo el mundo ha sido el trabajo que han hecho directivas anteriores, que nosotros pretendemos seguir“, subrayó.