PN molesto por críticas el FA al gobierno.

La sesión extraordinaria de la Junta Departamental de San José cumplida esta noche con motivo del Día de la Mujer, terminó pautada por las diferencias políticas entre las bancadas del Partido Nacional y el Frente Amplio.

Luego de que varias edilas de ambos sectores hicieran uso de la palabra, la edila nacionalista Mercedes Antía lamentó que el Frente Amplio no cumpliera un acuerdo previo que, según dijo, establecía que hicieran uso de la palabra dos representantes por partido.

Del mismo modo lamentó las críticas al gobierno surgidas desde la oposición. “Yo sentí en las voces de muchas de ustedes un agravio indirecto, o directo, hacia el gobierno nacional. Y pensé que íbamos a tener una reunión de confianza, honestamente, en la que quedara claro que las cosas se hacen entre todos, y en base al acuerdo que habíamos pactado y hablado“, subrayó.

En la misma línea se expresó la también nacionalista Melissa Hornes, quien dijo retirarse de la sesión con “sentimientos encontrados”.

“Se dice que la lucha es sin distinción política, pero fue algo que no se visualizó en la sesión. El encuentro, el intercambio y la construcción tiene que ser colectiva, no para hacer distinciones o divisiones políticas, si lo que se quiere es darle visibilidad a la situación de la mujer. Me voy con sentimientos encontrados por un acuerdo que no se cumplió, que quedó pendiente, y que hizo que estuviéramos enfrentadas“, afirmó.

Desde el Frente Amplio, la edila Gabriela Casotti lamentó la sensación de enfrentamiento señalada desde el oficialismo, a la vez que manifestó que desde al coalición de izquierda entendieron como una propuesta y no como un acuerdo que solo dos edilas por partido hicieran uso de la palabra. “No nos entendimos”, insistió.

Por otra parte, Casotti reivindicó el poder marcar diferencias: “claramente tenemos formas distintas de mirar el mundo. Está bien que así sea. Y sería bueno que eso no genere enfrentamientos sino complementariedad. Que no sea solo la mirada del Frente Amplio la adecuada, o la del Partido Nacional o del Partido Colorado, y que por ello sigamos apostando a poder construir en forma colectiva”, remarcó.

“Del intercambio político se construyen realidades” manifestó por su parte la edila Lorena Saavedra, también del FA.

Saavedra sostuvo que “las construcciones surgen desde la igualdad, desde la participación”. E hizo hincapié en que “la participación va de la mano de poder expresar lo que pensamos”.

CINCO Y TRES. El acuerdo señalado por Antía y que el Frente Amplio dijo no habar comprendido como tal, si existió, no fue cumplido por ninguno de los dos partidos.

En efecto, y hasta la intervención de la ex directora de Desarrollo de la ISJ, durante la sesión hicieron uso de la palabra las frenteamplistas Natalia Morales, Victoria Caballero, Lorena Saavedra, Gabriela Casotti y Ana Piñeyrúa, las nacionalistas Susana Gásperi, María Benzano y Laura Hernández, y la colorada Valentina Ausán.