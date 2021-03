Dijo que por prescripción médica no se vacunará pero instó a la población a hacerlo.

El expresidente José Mujica opinó en Radio Impacto de Fray Bentos (programa Encarado la mañana) que el gobierno “ha logrado disimular problemas que están en el fondo, bajó los salarios y las jubilaciones y la gente está conforme. La pandemia ayuda a la tolerancia de la gente”.

En cuanto al presidente, Luis Lacalle Pou, manifestó: “la va llevando bien. Va a comer a un boliche y todo el mundo se entera (…); eso está pensado (…), es un mérito de su equipo y de él. Yo no tenía un equipo profesional, ni se me ocurría. Yo, siendo presidente, seguí siendo el Pepe, el mismo que era antes y el que seguí siendo después”. “Ojalá que el gobierno tenga suerte; antes de la visión política está la Patria”, dijo.

En referencia al manejo de la pandemia, expresó que una cosa fue el inicio y otra cómo se está llevando ahora tras la llegada de las vacunas y su proceso: “al principio la cosa estuvo bien, pero el dulce pica los dientes; hubo un exceso de confianza que hizo bajar la guardia al gobierno y al pueblo. Hubo una actitud de exquisitez con el negocio de la vacuna (…), quedaron muy atrás en la cola”. Agregó: “la producción agropecuaria y el complejo agroindustrial pueden salvar al país”.

En referencia a la inoculación contra el covid, dijo que por prescripción médica no se puede vacunar: “no me puedo vacunar, nunca me vacuno contra nada porque es una recomendación de los médicos”. Sin embargo, instó al resto de la población que sí lo haga: “les recomiendo que se vacunen”.

Mujica habló del rol de su partido como oposición, dijo que el Frente Amplio está en un momento de notorio recambio generacional y que “naturalmente tiene que enfrentarse con un manejo del relato sorpresivamente muy profesional”. / Fuentes: Radio Impacto de Fray Bentos – Radio Uruguay