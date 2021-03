Su madre filmó cómo tiró todo el contenido de las cervezas en la pileta de la cocina para enseñarle una lección y divulgó las imágenes en las redes.

A través de la plataforma TikTok, la usuaria @ahaamparohonores mostró cómo educó a su hijo sobre la ingesta de alcohol. En las imágenes se puede ver cómo vacía el contenido de cada una de las latas en la pileta de la cocina a los gritos, retándolo.

“Ahora vas a ver”, se puede escuchar que dice la encargada de arrojar toda la malta por las cañerías. Incluso se puede ver que rebalsa de latas, lo cual es signo de que hace un buen rato que se encuentra deshaciéndose del alcohol.

Además de los gritos, la mujer habla de los amigos del menor, quienes al parecer suelen tomar seguido. En gran parte esto se debe a que las imágenes fueron filmadas en Perú, nación que actualmente tiene prohibidas las reuniones sociales a causa de la pandemia.

De esta manera, la madre evitó no solo que se junte a tomar cervezas con sus amigos sino la posibilidad de que el joven se emborrache. Lo único que no se aclara en el material audiovisual es si éste es o no menor de edad. /Fuente: Radio Mitre

