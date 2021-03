En busca de ajustar ofertas educativa y laboral.

El Instituto Departamental de Estadística (IDE), que funciona en la órbita de la Escuela de Gobernanza de la Intendencia, planifica llevar a cabo un relevamiento de la “tendencia vocacional” de los jóvenes de San José, para que desde la comuna se puedan emprender acciones tendientes a ajustar la oferta educativa y laboral a sus intereses.

Así fue informado esta mañana por la titular de la Escuela, Lic. Rosana Reyes, en el marco de una conferencia de prensa que sirvió para presentar los lineamientos de un sondeo sobre entidades deportivas que el Instituto pondrá en marcha en estas horas.

Reyes dijo que la idea es realizar ese relevamiento en alianza con centros educativos tales como liceos, UTU y UTEC, entre otros.

“La idea es saber, por ejemplo, qué cantidad de gurises terminan cuarto (año de Secundaria), cuantos siguen hacia 5° y 6° y cuántos no. Saber porqué no los que no lo hacen y hacia donde siguen los que sí: qué orientaciones siguen, que carreras desarrollan y, además, porqué muchos d ellos no vuelven a San José“, comentó.

Reyes consideró que la información que surja será trascendente para poder promover acciones que atiendan sus intereses desde el punto de vista educativo, así como también para planificar apoyos a emprendimientos o captar inversiones que estén dentro de sus expectativas laborales.

La titular de la Escuela de Gobernanza dijo que el relevamiento no tiene fecha de inicio y que es uno de los varios asuntos que están en carpeta para trabajar.

DEPORTES. En las próximas horas, en tanto, el IDE pondrá en marcha un sondeo de entidades deportivas. Será el primer trabajo que lleve a cabo desde su conformación. La información servirá de insumo para que la Dirección de Deportes pueda elaborar su presupuesto quinquenal.

El Lic. Wilson Ramírez, coordinador del Instituto, dijo que el estudio abarcará instituciones deportivas, clubes y asociaciones que impartan algún tipo de actividad deportiva o que participen en competencias en distintas disciplinas.

Entre otros aspectos, se buscará conocer su forma jurídica, ubicación dentro del departamento, disciplinas que abarcan y público al que llegan.

También su infraestructura, recursos materiales con que cuentan, fuentes de financiamiento, apoyos que reciben, recursos humanos, capacitación de eso recursos e impacto de la pandemia sobre las instituciones.

Con respecto a la infraestructura, Ramírez dijo que también es intención relevar todos los espacios deportivos que existan en el departamento, desde gimnasios hasta “canchitas en descampados. Queremos conocer toda la infraestructura, independientemente de la calidad”, subrayó.

Finalmente, el sondeo procurará relevar también a los docentes que imparten clases deportivas o de actividades que promuevan la salud física.

El coordinador dijo que la intención es que el estudio esté culminado en el mes de mayo.