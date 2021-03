Las predicciones en amor, riqueza y bienestar para todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Nacidos del 21 de marzo al 20 de abril

Buscarás rincones donde puedas encontrar inspiración que deseas. Asimismo, se fortalece la pareja con revelaciones recientes.

Amor: Los desencuentros en las parejas son comunes, no hagas nada de lo que te puedas arrepentir. La tolerancia es la respuesta.

Riqueza: No permitas que la ansiedad te carcoma por ese negocio a medias tintas, ya que pronto tendrás noticias favorables.

Bienestar: No te auto adules demasiado. Debes bajar un poco los niveles de ego que tienes porque se gestan cambios en tu entorno que te desfavorecerán.

Tauro

Nacidos del 21 de abril al 21 de mayo

Tenaz y luchador, arrasarás con todo en el ámbito comercial. Sentimentalmente, estarás algo aplacado y sin ganas para la conquista.

Amor: Te defenderás de las penas de amor razonando cuando haga falta sentir. Esa actitud puede ser útil para ignorar las heridas.

Riqueza: Un viaje por asuntos de trabajo te lleva a cambiar de rutina. Momento no favorable para iniciar nuevos compromisos.

Bienestar: No le puedes dar todo, a todo el mundo, todo el tiempo, pero sí a alguna gente, algo y algunas veces. Ahorra tu energía y da lo mejor de ti.

Géminis

Nacidos del 22 de mayo al 21 de junio

Recibirás hoy buenas noticias y tendrás nuevas oportunidades de combinar el trabajo con el placer.

Amor: Tendrás la oportunidad de experimentar un renacimiento afectivo. Con sencillez, una persona encenderá las brasas de la pasión.

Riqueza: No permitas que se metan en tu vida y quieran decirte cómo o en cuánto tienes que vender tu auto o la casa.

Bienestar: Por más vueltas que le des, debes definirte y decidir el rumbo que le darás al futuro inmediato. Debes tenerte confianza, y así encontrarás el camino.

Cáncer

Nacidos del 22 de junio al 23 de julio

Será un día para pasarlo con la familia. Planifica una reunión en casa, o bien sal a pasar el día afuera. En cualquier caso no olvides tu barbijo, alcohol y tomar distancia social.

Amor: Momentos sublimes en el intercambio afectivo, ya sea que se trate de un amor de mucho tiempo o de alguien reciente.

Riqueza: No pierdas la oportunidad de hacer mucho dinero con la venta de esos muebles que no utilizas. Recuerda que las antigüedades están de moda.

Bienestar: Tu profundidad en la manera de sentir y de vivir hará que logres llegar a las metas que deseas. Sigue así y tendrás momentos inolvidables.

Leo

Nacidos del 24 de julio al 23 de agosto

Planes futuros se vuelven presentes, pues hoy es un buen día para pasar a la acción. Tan pronto comiences, verás cómo progresas.

Amor: Los que no tienen pareja, es posible que tengan un contacto sentimental algo tormentoso pero excitante. Relájense.

Riqueza: Noticias que llegan desde lejos afectarán tus finanzas. También aparecerá alguien y hará sugerencias, pero debes tener cuidado.

Bienestar: Por tu prestigio, mantén la palabra aunque hayas cambiado de parecer. Hay veces que deberás cuidar tu imagen más que tus acciones.

Virgo

Nacidos del 24 de agosto al 23 de septiembre

Hoy puedes hacer algo que nunca antes habías hecho. Deja que corra tu imaginación y disfrutarás experimentando nuevas actividades.

Amor: Las discusiones, malentendidos y diferencias de opinión salpicarán tu vida amorosa y quizá sean la causa de cierta inestabilidad.

Riqueza: No todos comparten tu sentido de responsabilidad ni tus mismas ambiciones. Ten cuidado, porque pueden jugarte en contra.

Bienestar: Procede con tu acostumbrada inteligencia y todo saldrá como lo calculaste. Un poco de ayuda no te vendría mal, así que consigue buenos aliados.

Libra

Nacidos del 24 de septiembre al 23 de octubre

Tu energía es extraordinaria y es el tiempo indicado para brindarle a tu familia momentos de sano esparcimiento.

Amor: Si tu pareja no pasa por el mejor momento, evita el aislamiento, lo mejor será compartir actividades grupales y relajarse.

Riqueza: Aumentará tu prestigio y te depararán buenas ganancias futuras. Tu profesionalismo se nota y será muy bien valorado.

Bienestar: Estás alimentándote mal, por eso los problemas gástricos que tienes. Evita hoy salsas fuertes, fritos o comidas pesadas.

Escorpio

Nacidos del 24 de octubre al 22 de noviembre

Si no estás seguro de lo que vas a hacer, permítete unos momentos de meditación y así sabrás tomar la más acertada decisión.

Amor: Tus extravagancias y tus delirios afectarán tus intereses sentimentales, pero tu pareja ya no volverá a darte otra oportunidad.

Riqueza: Se obstaculizarán diálogos y proyectos laborales, en especial con socios. Si es posible, dilata inversiones y desplazamientos.

Bienestar: Una invitación a una fiesta original y misteriosa te sorprenderá. Buscar la vestimenta y los accesorios para estar radiante.

Sagitario

Nacidos del 23 de noviembre al 22 de diciembre

Estarás pasando un mal momento personal debido a dolencias de salud de familiares cercanos. Busca contención en tu pareja o amigos.

Amor: Disfrutarás de una sesión extra de caricias debido a tu reciente afección de salud. Disfruta el tiempo en tu hogar.

Riqueza: Día pésimo para iniciar acciones legales. No importa cuánto te aseguren un resultado positivo, mejor dilátalo hasta más adelante.

Bienestar: No construyas castillos en el aire, porque sońar despierto no te permitirá subsistir. Busca el equilibrio entre los sueńos y el trabajo.

Capricornio

Nacidos del 23 de diciembre al 20 de enero

Te sentirás muy optimista, contagiando con tu alegría a las personas que te rodean. Quizás tengas algún problema digestivo.

Amor: Confía en la sensibilidad de tu pareja, así lograrás que los cambios sean íntimos y profundos. Estarás en perfecta armonía.

Riqueza: Deberás redoblar los esfuerzos en la administración de tus recursos económicos porque el camino no parecerá demasiado claro.

Bienestar: Intenta retomar tareas que dejaste relegadas porque no prosperaban. No te conviene abandonar la lucha en estos momentos.

Acuario

Nacidos del 21 de enero al 19 de febrero

Estarás muy presionado entre el deber y las demandas afectivas de los tuyos. Aparecen compromisos serios en puerta que no podrás saltear.

Amor: Alcanzarás el orden interno para lograr tu realización en el plano afectivo. Para lograrlo deberás estar dispuesto a darlo todo.

Riqueza: Si no cuentas con los fondos necesarios, no podrás solucionar muchas cosas. Tendrás que recurrir a tus ahorros o reservas.

Bienestar: Tienes ciertos dones innatos, no hagas caso a lo que digan y mantente firme en tu postura. Eres bueno en lo que haces y tienes que creerlo.

Piscis

Nacidos del 20 de febrero al 20 de marzo

La envidia es un defecto que te hace dańo a ti y también a tu entorno. Trata de vivir feliz con lo que la vida te ha brindado.

PUBLICIDAD

Amor: No dejes que el amor verdadero pierda su protagonismo ni su identidad. Sé natural y háblale de lo que sientes.

Riqueza: Te sorprenderás con una sorpresa agradable en el terreno laboral, ya que tu jefe te ha mirado con buenos ojos.

Bienestar: Tu salud se encontrará débil y delicada en estos días, demasiadas preocupaciones bajaron tus defensas. Cuida tu garganta del frío intenso.

Leé todas las noticias en www.sanjoseahora.com.uy