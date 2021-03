“Es patrimonio de San José, de nuestra comunidad, pero hay que pagarlo, esa es la realidad”, dijo la intendente Ana Bentaberri al ser consultada al respecto.

“Lo venimos evaluando” respondió Bentaberri al ser consultada sobre la posibilidad de que la Intendencia adquiera la planta de Polímeros Uruguayos, rematada el pasado 21 de diciembre en 900 mil dólares, tras recibirse una oferta de República AFISA.

“Es una idea que en parte nos entusiasma muchísimo, pero nosotros debemos tener una conducta respecto a lo que son las finanzas de la Intendencia. En este tema habla primero que nadie el Departamento de Hacienda”, aclaró la intendente.

Días atrás se concretaría en San José una reunión con representantes de AFISA, pero problemas de salud de Bentaberri obligaron a retrasarla.

“Es el contador Miguel Olague –director de Hacienda- el que quiere escuchar de primera mano cuál es la oferta de AFISA…hasta dónde se puede comprometer la Intendencia y ahí evaluaremos”, adelantó.

PUBLICIDAD

“Polímeros no es cualquier lugar y nos solucionaría un montón de cosas y entendemos por otro lado que es patrimonio de San José, de nuestra comunidad, pero hay que pagarlo, esa es la realidad. Así que hasta que no estemos sentadas las partes, podemos contar con todos los datos, evaluar hasta el último punto la documentación que existe, no vamos a tomar ninguna resolución”, concluyó.

La intendente de San José, Ana Bentaberri estuvo presente y habló con los medios este jueves en el predio del centro penitenciario Unidad N°2, chacra del ex Penal de Libertad, donde entre otras autoridades también estuvo presente el presidente de la Republica, Luis Lacalle Pou y los ministros del Interior y de Ganadería, Agricultura y Pesca, Jorge Larrañaga y Carlos María Uriarte respectivamente.