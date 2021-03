Por difamación en redes sociales.

Florencia Astori de Boni, hija del ex ministro de Economía, Danilo Astori, decidió en las últimas horas radicar denuncia ante Delitos Informáticos a personas que la han difamado a través de diferentes redes sociales.

Astori de Boni, es actualmente la encargada del área de Cultura del Museo Gurvich, adquirido a por el Estado a la familia del artista en el año 2019.

La compra generó la versión de que la misma había sido ordenada por el ex ministro como regalo para su hija, popularizándose la frase “papá te compró un museo”.

“Siguiendo la lucha contra la difamación y la injuria a través de redes sociales, se ingresará denuncia en la sede de delitos informáticos a quienes se detalla abajo”, anunció Astori de Boni el pasado 9 de marzo de madrugada, a través de su cuenta de Twitter.

“Tales personas han incurrido en la mentira vinculándome a la compra del Museo Gurvich, afirmando salarios que no percibo y atribuyéndome cargos y competencias que no tengo”, añadió.

“El acoso en redes sociales es real y no está a cargo de trolls o máquinas sino de personas reales e identificables”, afirmó.

“Es lamentable tener que recurrir a esta vía para que quienes ensucian la imagen de alguien se retracten o dejen de hacerlo”, escribió.

La lista a la que hace referencia, es la siguiente:

En ella aparece Justo Atilio Torres, quien a comienzos de los 2000, fue presidente de la Asociación de Retirados y Pensionistas del Personal Subalterno de las Fuerzas Armadas “Gral. Fructuoso Rivera” cuya sede está ubicada sobre la Av. Larriera, a metros del Batallón de Infantería Mecanizado N° 6.

Torres fue contactado por San José Ahora para conocer su versión.

“De Florencia Astori no dije nada, personalmente. Yo le contesté a un señor que dijo que en la época de Astori sí se le había dado un aumento a los jubilados. Y lo que dije, sin nombrar para nada, fue lo siguiente, directamente: Astori le dio 200 pesos a los jubilados y compró un museo de 3 millones de dólares para la hija”, señaló Torres.

“Pero no lo dije yo, lo dijeron los senadores, lo dijeron los diputados, lo dijo la prensa, salió en todos lados. Yo lo que hice fue decir eso, que no era así. Pero a ese señor, que no me acuerdo como se llamaba porque además tuve problemas y lo borré. Dije solamente eso: que decían que Astori había dado tremendo aumento a los jubilados y no fue así, ya que dio 200 pesos de aumento y compró un museo de 3 millones de dólares para la hija. Nada más”, concluyó.