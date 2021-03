Pretendían su intercesión para mejorar su seguridad.

Representantes de los serenos de la ciudad de San José de Mayo se reunieron el pasado jueves con directivos del Centro Comercial e Industrial.

Desde comienzos de noviembre, los trabajadores vienen expresando su preocupación por lo expuestos que están a la inseguridad reinante durante las horas que cumplen con su labor.

Un disparo de arma de fuego recibido por uno ellos, el 16 de noviembre, en cercanías de Avenida Larriera e Instrucciones, fue lo que activó las alarmas.

A partir de ese momento, los serenos mantuvieron distintas reuniones, fundamentalmente con actores políticos, en las que plantearon su demanda de mayor presencia policial.

El anuncio de que este año la Jefatura de Policía sumará 80 nuevos efectivos, realizado por el senador Carlos Daniel Camy, les llevó algo de tranquilidad. Sin embargo, como la incorporación no será inmediata, continuaron manteniendo contactos en busca de disminuir los riesgos que corren.

El pasado jueves, y en busca de su intercesión ante las autoridades policiales, Carlos Píriz, vocero de los serenos, y el propio Villanueva, se reunieron con el presidente el Centro Comercial, Eduardo Hernádnez, y el directivo Mauricio Ronqui.

Sin embargo, y de acuerdo a lo informado por Píriz, salieron decepcionados. “Lo que nos dijeron fue que es un tema que no es resorte de ellos, y que ellos no le pueden decir a las autoridades qué medidas tomar. Es verdad. Y nosotros tampoco, pero por lo menos le podrían hacer llegar nuestra inquietud. Lamentablemente se ve que nosotros, que trabajamos para ellos (los comercios) no les importamos”, sentenció.

Píriz dijo que a raíz de ello, en las próximas horas solicitarán una audiencia a la intendenta Ana Bentaberri.

A la titular del Ejecutivo, también pretenden plantearle su aspiración de contar con garitas que, además, de permitirles incrementar su seguridad, también los pone a resguardo de inclemencias climáticas y otros factores externos.