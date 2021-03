El hecho se produjo poco antes de las 11 hs.

De acuerdo a información primaria obtenida por San José Ahora, las llamas afectaron tanques de enfriamiento ubicados en un área exterior del planta industrial.

Personal del Destacamento de Bomberos de la ciudad de San José de Mayo trabajó en el lugar, pero controlando la situación a los pocos minutos.

El jefe de la unidad, Sub. Com. Javier Rodríguez, confirmó a este portal que el fuego fue extinguido y que no hubo personas lesionadas.

“De hecho fue una intervención rápida para Bomberos”, comentó Rodríguez, quien sobre las 11:45 se diría al lugar.

* Ampliaremos