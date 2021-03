“Sin dudas hay que recalcular”, afirmó.

“Estamos en un momento complejo, quizás uno de los más complejos”, señaló el ministro de Salud, Daniel Salinas, este lunes antes de ingresar a una reunión entre el Sindicato Médico y las sociedades científicas para evaluar la situación de la pandemia.

Este domingo se registró una cifra récord de casos con 1.587 nuevos positivos a Covid, 10.462 casos activos y 124 pacientes internados en CTI.

Salinas dijo que este martes se reunirá el Consejo de Ministros y no quiso adelantar ningún tipo de anuncio.

Sin embargo exhortó a las personas que estén habilitadas a vacunarse. “Una vacunación que va a comenzar a ser masiva a partir del jueves para el segmento de 50 a 70 años; instamos a toda la población a que culmine esta etapa. Y en segunda instancia mantener los cuidados porque la inmunidad no está lograda hasta que pasen 14 días de la segunda dosis en el caso de la Sinovac”.

Por otro lado, reflexionó sobre “todos aquellos grupos priorizados que no han cumplido las expectativas que la población y el gobierno cifró en ellos, que teniendo la posibilidad de vacunarse no lo hicieron. Ello nos lleva a la reflexión de los temas de fondo y qué es lo que está de alguna manera fallando, que teniendo la posibilidad de protegerse y no lo hacen”.

“Creo que las cifras de ayer, la incidencia que está teniendo la enfermedad puede deberse a múltiples causas, no quiero hacer teorías al respecto, pero sin lugar a dudas hay que recalcular”, concluyó. / Subrayado