Invitarán a un integrante del organismo.

El Frente Amplio promovió anoche un llamado a sala a la intendenta, Ana Bentaberri, para interiorizarse del accionar que ha tenido el Centro Coordinador de Emergencias Departamental (CECOED) en relación a la pandemia a nivel local.

Al abrir el tema el edil Heber Figuerola consideró importante que el Legislativo cuente con información detallada sobre las medidas que ha emprendido y planifica llevar a cabo, así como también conocer aspectos puntuales vinculados a acontecimientos de las últimas horas.

En ese sentido, hizo referencia a algunos eventos y actividades con importante cantidad de personas que se efectuaron este fin de semana en Sna José de Mayo y zonas aledañas: “no sabemos si fueron autorizadas o no, y es un preocupación que tenemos como bancada. Porque es verdad que es entre todos que salimos de esto, pero la señal tiene que venir del gobierno departamental”, subrayó.

El edil Javier Gutiérrez recordó que al comenzar el actual período, el FA planteó la posibilidad de que representantes del cuerpo integraran el organismo, lo que no contó con apoyo el oficialismo. “Entendíamos que desde ahí podíamos aportar pero también apuntalar los mecanismos de control”, añadió.

Al no tener esa posibilidad, Gutiérrez consideró que las formas de pedir información al CECOED podían ser solicitar una reunión o llamar a sala a la intendenta, Ana Bentaberri, en su calidad de presidenta. “Serían las únicas formas de poder contar con elementos para poder hacer valoraciones políticas y no tener apreciaciones apresuradas” indicó.

En este sentido y tras señalar que la intención de la coalición de izquierda era convocar al plenario a la titular del Ejecutivo, la edila del Partido Nacional, Mercedes Antía, rechazó tal posibilidad.

“Yo no voy a acompañara esa moción de ninguna manera. En este momento lo que hay que hacer es respaldar al CECOED y no promover un llamado a sala para que se respondan preguntas que se pueden hacer por teléfono. Me parece que es algo totalmente desmedido”, opinó.

Seguidamente, tras dos cuartos intermedios solicitados por el también nacionalista Walter Faggiani, se anunció un acuerdo entre oposición y oficialismo para votar una moción presentada por el Partido Nacional, para invitar a un integrante del CECOED a la Comisión de Higiene, Salud y Medio Ambiente, luego de la reunión que el organismo ha planificado para este miércoles 17.

La propuesta fue aprobada por unanimidad. El edil Gutiérrez dijo que si bien no refleja la intención original del Frente Amplio “contempla nuestra aspiración de cumplir nuestro rol de contralor en un ámbito que corresponde a la Junta, como lo es la Comisión de Salud”.