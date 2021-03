El presidente estuvo en el lanzamiento de la cosecha de arroz y expresó que se debe ser “funcional al estímulo del sector privado”.

El presidente Luis Lacalle Pou estuvo en Rocha en el lanzamiento de la cosecha de arroz y expresó que “venimos a agradecerle al que impulsa, porque es ahí donde crece el país. No es el Estado el que hace crecer al país, el Estado debe facilitar para que los que laburan hagan crecer el país. El Gobierno, debe ser funcional al estímulo del sector privado“, reprodujo Telenoche.

“Acá no se trata de una competencia panfletaria y ridícula de decir el Estado no y el mercado sí o a la inversa, porque si no hay una escuela que funcione no hay familia afincada”, expresó Lacalle Pou.

El presidente elogió el discurso de Alfredo Lago, presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz, y expresó que “dentro de nuestras posibilidades hemos avanzado” aunque reconoció que “falta mucho”.

“Mi compromiso es que el año que viene cuando me pasen lista, hagan el discurso y digan ‘cumplido, cumplido, cumplido’ y vamos por las próximas cosas”, señaló Lacalle Pou, quien agregó que es fundamental “entender la realidad” del sector y “escuchar a las gremiales”.

En su discurso el presidente dijo que esta zafra presenta mejores condiciones que la anterior y expresó que “el que vive del agro sabe que tiene que mirar para arriba, mirar el mercado y muchas veces no depende de sí mismo, pero también esa previsibilidad está dada por la capacidad de reacción del gobierno“.

PUBLICIDAD

Junto al presidente Lacalle Pou estuvieron el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte; el subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y presidente de la Comisión Sectorial del Arroz, José Luis Falero, el presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz, Alfredo Lago y los ministros Luis Alberto Heber (Transporte y Obras Públicas), Germán Cardoso (Turismo) y Pablo Mieres (Trabajo y Seguridad Social), además del intendente Alejo Umpiérrez. / Fuente: Telenoche / Foto: Presidencia