Recibió a profesores e instructores.

La intendenta Ana Bentaberri recibió esta tarde a representantes de gimnasios y academias de San José que, horas antes, habían expresado su malestar por la decisión del CECOED de suspender sus actividades hasta el 4 de abril a raíz del aumento de los casos de COVID-19 en Sna José.

La delegación estuvo compuesta por Santiago Gadea, Ana Núñez y Alexis Cabrera, quienes expusieron ante la jefa comunal -y presidenta del Comité de Emergencia- su desacuerdo con la medida.

Gadea dijo a San José Ahora que Bentaberri admitió que la resolución fue “algo apresurada”. No obstante ello, la intendenta les dijo que no será revocada y que, tal cual fuera establecido, se mantendrá vigente hasta el próximo 4 de abril

Gadea señaló a este portal que este viernes, en horas de la mañana, la inconformidad será elevada por escrito a la titular del Ejecutivo, para que la misma formalmente establecida.

“Esta decisión afecta a mucha gente. Somos profesores, instructores, técnicos, empresarios. Por alguno que pueda no estar cumpliendo con los protocolos en forma adecuada, no nos parece que se pueda tomar esta decisión. La mayoría de nosotros hace lo que tiene que hacer y, a la vista está, los gimnasios no hemos sido foco de infección”, enfatizó.

El CECOED se reunirá el próximo lunes. A pesar de la respuesta dada por Bentaberri a la delegación, no se descarta que el asunto pueda ser considerado por el organismo.

A lo largo de la jornada se han sucedido numerosos contactos entre profesores, docentes e instructores de todo el departamento. Para esta noche, además, está prevista una reunión vía Zoom, tras la cual se espera la emisión de un comunicado de prensa.