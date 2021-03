El Genovés fue uno de los dos pubs clausurados en las últimas horas por presunto incumplimiento del horario establecido para esos comercios. “Nos parece una injusticia”, manifestaron.

Los responsables del pub El Genovés que funciona en la zona de la estación de AFE de San José de Mayo y que en las últimas horas fue clausurado junto con el pub Las Vías Restó por presunto incumplimiento del horario establecido para ese tipo de negocios en el marco de la pandemia de COVID-19, emitieron un comunicado expresando su disconformidad y molestia. La sanción fue aplicada por la Dirección de Higiene y Gestión Ambiental de la Intendencia de San José.

El comunicado dice:

“Informamos a nuestros clientes y amigos que desde este jueves, y hasta nuevo aviso, no abriremos nuestras puertas debido a una sanción por parte de la ISJ. La misma consta del cierre del local por tiempo indeterminado además de una multa económica. Destacamos que no estamos de acuerdo con esta decisión ya que no existió el incumplimiento que la ISJ nos adjudica.

Esta medida tomada nos parece una injusticia. Han sido tiempos muy difíciles para todos, y en nuestro caso puntual, vamos un año entero sin poder trabajar con normalidad. Nos hemos preocupado y esforzado por hacer las cosas bien, consideramos que así lo estamos haciendo, por lo que da mucha bronca e impotencia que nos prohíban trabajar.

Ya nos reencontraremos.

Gracias por el apoyo”.