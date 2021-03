Un dron entra a un bar con boliche, graba a las personas mientras juegan y beben. Después hace unas increíbles maniobras por el lugar y termina por hacer una chuza en la pista número 4. Parece el inicio de un chiste y el final es que el piloto del robot volador se volvió muy famoso.

Jay Byrd Christensen usó un dron para grabar un video, que apenas dura un minuto con 27 segundos, en un negocio llamado Bryant Lake Bowl & Theater, que cuenta con restaurante, bar, una pequeña sala de cine y una pista de boliche. No sabía que este video cambiaría su vida.

El video fue titulado Right Up Our Alley y fue parte de un proyecto de apoyo a los negocios de Minnesota. La casa productora Rally Studios produjo este clip con la intención de documentar a las empresas que se vieron afectadas por la pandemia.

Jay fue el encargado de pilotear el dron que tomaría el video en este boliche y usó todas sus habilidades para conseguir un resultado asombroso. Él logró una sola toma continua que ha dejado a aficionados y expertos con la boca abierta.

El dron vuela hacia el interior por la entrada principal, cruza por el restaurante-bar para mostrar las pistas de boliche. Volando con rapidez, nos muestra los rincones más inaccesibles del lugar, haciendo giros muy dramáticos, pasando por espacios muy pequeños entre los muebles y las personas que están jugando boliche.

El dron sigue su vuelo a través de pequeñas ventanas y también muestra la sala del cine de este negocio. Al final, acelera y termina estrellándose contra los pinos de la cuarta pista del boliche. Un cierre muy dramático y del que por suerte salió ileso. Aunque no lo crean, el video no tiene ni una pizca de edición digital, fue completamente natural.

Filmar esta secuencia fue bastante difícil y solamente hasta el décimo intento se consiguió el resultado buscado. Valió la pena intentarlo hasta que quedara perfecto y el esfuerzo de Jay ahora está rindiendo frutos.

El video empezó a compartirse a través de Internet, llamando la atención de todo el mundo. Al ser una toma más que asombrosa, eventualmente llegó a ojos de expertos en cine, quienes se quedaron igualmente asombrados por las habilidades de Jay como piloto del dron.

Lee Unkrich, el director de la película animada Coco, comentó que es una de las cosas más impresionantes que había visto. Además, el director James Gunn, el genio detrás de Guardianes de la Galaxia de Marvel, compartió el video en sus redes sociales y escribió: “oh, por dios, esta toma de dron es estupenda”.

Al ver que el video estaba siendo aplaudido por los genios de Hollywood, la cuenta de Twitter ClassicXBooks etiquetó a Jay en los comentarios para que James Gunn lo conociera. El director dijo que le encantaría que Jay colaborara en la producción de Guardianes de la Galaxia Vol. 3.

La tecnología en el cine ha ido cambiando y ahora el uso de los drones ha abierto nuevas posibilidades. Jay es un experto en el vuelo de estos robots y se espera que pronto dé el salto a las grandes ligas en las películas. /Fuente: laguiadelvaron.com

