Aproximadamente el 80% de nuestro cuerpo está formado por agua, el segundo nutriente más importante de nuestro organismo después del oxígeno.

*Colaboración para San José Ahora del licenciado en Nutrición, Manuel Santos

La importancia del agua reside en que esta lleva los nutrientes a las células, ayuda a la digestión formando secreciones estomacales, elimina residuos, mantiene los riñones sanos y aporta hidratación a piel, ojos, boca y nariz, lubrica articulaciones y regula la temperatura corporal y metabolismo.

El agua se va perdiendo a lo largo del día a través del sudor, la respiración, orina, heces, entre otras. Por lo tanto es de suma importancia hidratarse adecuadamente, y para esto el mejor hidratador por excelencia es el agua. Por lo tanto los nutricionistas recomendamos que frente a bebidas siempre prefieran agua embotellada o potable de la canilla por sobre las bebidas azucaradas o jugos industrializados, debido a que estas presentan un alto aporte de azúcar la cual está asociada al sobrepeso y obesidad entre otras enfermedades no transmisibles.

¿Cuánta agua tomar por día?

Para adultos se recomienda de 2 a 2,5 Litros por día. Mientras que para los niños de edades de escolar se recomienda 1 Litro diario, aproximadamente 5 vasos.

¡Énfasis en los adultos mayores!

Los adultos mayores deben prestar atención a su hidratación debido a que esta edad comienza a desaparecer la sensación de sed, por lo tanto deben medir la cantidad de agua que consumen por día para evitar posibles deshidrataciones. Un gran porcentaje de los adultos mayores están con tratamientos donde ingieren diuréticos, por lo tanto es sumamente importante que beban siempre agua para mantenerse hidratados.

En deporte…

Hacer ejercicio conlleva al gasto de agua corporal para el funcionamiento del cuerpo y a su vez se genera sudoración, por lo cual la hidratación pasa a ser un factor muy importante antes, durante y después de entrenar para lograr un adecuado rendimiento.

Me aburre el agua sola…

Para los aburridos del agua les propongo el plan B, saborizar el agua. ¿Cómo hacerlo? En jarras de agua picamos trocitos de frutas, por ejemplo naranja o limón con unas hojas de menta y se deja un buen rato para que tome sabor.

¿El mate hidrata?

Sí, pero también es un característico diurético natural, por lo tanto considera otras fuentes de hidratación.

¿Tomar agua con limón en ayunas adelgaza?

Si piensas que el agua con limón va a desaparecer las excesivas calorías que comiste el día anterior, no me asombraría si me dices que aun crees en Papa Noel y el Ratón Pérez. Mejor equilibra tu alimentación, realiza algo de ejercicio moderado e hidrátate de forma adecuada.

A pesar de todas las funciones que el agua tiene en nuestro organismo, 3 de cada 10 personas no cuentan con acceso a agua potable en su hogar.

Uruguay está ubicado en mejor lugar como país en cuanto al acceso de agua potable en Latinoamérica, siendo este equitativo para zonas rurales y urbanas.

¡Valoremos el agua!

