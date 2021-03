El ministro canceló la residencia temporaria del hijo de Mónica Gonzaga, quien negó este lunes en Intrusos haber organizado una fiesta, informó Montevideo Portal.

El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, dispuso «la cancelación de la residencia temporaria oportunamente otorgada por la Dirección Nacional de Migración al ciudadano argentino involucrado en la organización de una fiesta clandestina en Sauce de Portezuelo», informaron fuentes del gobierno a Montevideo Portal, y agregaron que «se dispondrá la expulsión del territorio nacional de la persona en mención».

«Las razones que se invocaron por el ministerio son de orden público y de índole sanitaria en tanto y en cuanto violó normas que expresamente prohíben aglomeraciones en función de la emergencia sanitaria oportunamente declarada por el Poder Ejecutivo nacional», informó el ministerio.

El ciudadano argentino involucrado es Adriano, hijo de Mónica Gonzaga, quien negó este lunes en Intrusos haber organizado una fiesta. «Doy la cara y para decir que estaba en mi casa y las 2 de la mañana escuché ruido que no era normal. Salí por la ventana y en la rambla, había mucha gente. Pasó uno de los hijos de unos amigos y me dijo que no podía sacar a esa gente. Ahí llamamos a la policía. De ahí, no me metí más porque soy de riesgo. Como es mi casa merece que pida disculpas a Uruguay y argentina. Esto no es broma ni cosa de chicos», dijo Mónica.

«Yo tengo un grupo de amigos acá que organizamos el cumpleaños de uno y les dije que inviten un grupo de amigas, para hacer una reunión acorde. Desmiento que se cobró cualquier tipo de entrada, no se vendía alcohol, no era una fiesta clandestina. Era una reunión en la que se pasó la ubicación del lugar y terminó cayendo gente por cualquier lado. Para entrar a mi casa tenés que entrar por una portera privada y se metieron por caminos que van a la playa, desde mi casa sea veía que venía más gente para sumarse», explicó el hijo de la modelo.

«No había 500 personas como se dijo. Cuando empezamos a ver que la gente quería entrar por propiedades privadas, los vecinos me pidieron que fueran a verificar. Me fui a sacar a las personas que empezaron a invadir la casa de mis vecinos. Se viralizó la ubicación y ninguna de las personas no sabía cómo ingresar a casa. Tengo dos disculpas para hacer, la más grande es para Uruguay, me voy hacer cargo de lo que me metí, se me fue de las manos y lo controlé como pude. Le pido disculpas a mi madre porque está saliendo perjudicada», asegura.

«Hoy me presenté ante las dos Intendencias y toda no hay nada establecido. Nadie me dijo que iban a expulsar del país», dijo Adriano.

«Esto se hizo en un momento que no es broma y en peor momento. Que esto pase acá me hace mal y aclaro que si bien hicimos una reunión de 20 y vino este desastre, está mal porque no está permito hacer reuniones. Me daría tristeza abandonar este país. Vivo en en medio de la nada con la puerta abierta y estoy sola. Quiero a la gente de Uruguay», finaliza Gonzaga. / Fuente: Montevideo Portal