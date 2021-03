El ahora exvocal de ASSE dijo que sería bueno que una comisión investigadora estudie al organismo en los últimos 10 años. «Acá se rasgaron las vestiduras por 135 cargos, pero sería bueno saber cómo era antes«, dijo.

Enrique Montagno, exvocal de Cabildo Abierto en el Directorio de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), dijo en Informativo Sarandí que sus polémicos dichos respecto a personas que ingresaron en la administración de forma irregular fueron «un bolazo».

Montagno sostuvo que lo publicado por el semanario Búsqueda provino de una conversación privada que mantuvo con Adrián Puppo, exintegrante de Cabildo Abierto, a quien no le dio datos reales.

El ahora ex jerarca aseguró que no «acomodó» a nadie y dijo que quiere que Leonardo Cipriani, presidente de ASSE, se ratifique, ya que todos los cargos que ingresan al organismo deben ser aprobados por el Directorio. «No hay forma de entrar personas por la puerta de atrás«, enfatizó.

«Yo pido que se haga una investigación en la Comisión de Apoyo para saber si hice entrar a alguien por la puerta de atrás», dijo.

Por otra parte, Montagno sostuvo que «hay un acuerdo entre el Partido Nacional y el Frente Amplio para que las auditorías no salgan a la luz«.

La finalidad de este acuerdo sería, según el ahora exjerarca de ASSE, «poder gobernar más tranquilos». / Fuente: Radio Sarandí