Las predicciones en amor, riqueza y bienestar para todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Nacidos del 21 de marzo al 20 de abril

Percibirás un ambiente cargado de tensiones que pueden interferir en tu desempeńo. No te derrumbes y busca soluciones prácticas.

Amor: No estás a salvo de los tormentosos sentimientos de ayer. Actuarás por impulso aunque la razón indique que te equivocas.

Riqueza: Estás en excelente forma para llenarte de dinero, pon toda tu energía en eso y los resultados positivos estarán asegurados.

Bienestar: La gente que se mueve en dirección opuesta a la tuya no debe evitar que sigas tus instintos y tomes decisiones independientes. Sé tú mismo.

Tauro

Nacidos del 21 de abril al 21 de mayo

Te toparás con gente diferente que no responde a tus expectativas, recapacita y no te mezcles con quienes no tienen tus mismos valores.

Amor: Tu pareja te nota agotado y se desvivirá por hacerte feliz. Esmérate para reconocerle sus intentos por más que sean infructuosos.

Riqueza: Es tiempo de asumir riesgos y de comenzar a dar pequeńos pasos, pero firmes, en nuevos terrenos profesionales.

Bienestar: Cuando tengas que tomar una decisión, verás cuánta información necesaria te falta. Mejor procura informarte antes.

Géminis

Nacidos del 22 de mayo al 21 de junio

Tendrás problemas en lo sentimental, pero no llegarán a mayores. Todo terminará felizmente y sin complicaciones.

Amor: Disfruta cada momento junto al amor de tu vida y exprésale tus sentimientos. Utiliza el día de hoy para decirle cuánto la quieres.

Riqueza: Sé más indulgente contigo mismo. La filosofía de nunca es suficiente, sólo te llevará a frustraciones y sinsabores.

Bienestar: Gran parte del atractivo personal reside en la actitud que utilizas para manejarte. Esto distingue a los ganadores de los perdedores.

Cáncer

Nacidos del 22 de junio al 23 de julio

No te dejes llevar por los regalos que intentan nublar tu juicio. Pon en claro que tu voluntad no puede ser sobornada.

Amor: Hoy recibirás una noticia por parte de tu pareja. Se acercan replanteos en tu forma de llevar la relación.

Riqueza: Se acerca el momento en el que deberás dejar tu puesto actual. Empieza a considerar otras opciones laborales.

Bienestar: Deberás aceptar que el mundo no posee la rigidez que piensas, por eso mismo no debes tomar posiciones extremistas.

Leo

Nacidos del 24 de julio al 23 de agosto

Tendencia a tomar la decisión equivocada y a lamentarlo luego. Procura, antes de comprometerte, aplazar esa decisión.

Amor: Los solitarios del signo harán una vida social más que activa y encontrarán mucha gente dispuesta a compartir buenos momentos. No te descuides por la pandemia.

Riqueza: Tendrás nuevas propuestas profesionales, que te pueden significar una oportunidad de mejora y consolidación económica.

Bienestar: No asumas actitudes que luego puedes llegar a lamentar. Siempre conviene aclarar las cuestiones y no quedarse con la duda.

Virgo

Nacidos del 24 de agosto al 23 de septiembre

Se te ha criticado una determinada falta de atención a la casa pero hoy estás en la mejor forma para tratar temas domésticos.

Amor: El cosmos no ayuda para nada. Aparecen penas de amor que compensarás con gestos de amistad incondicional.

Riqueza: Puede que se vean cumplidas tus expectativas de reconocimiento profesional y de mejora económica. No obstante, ten cuidado.

Bienestar: Intenta el diálogo cuando tus sentimientos parezcan no estar comprometidos como en un principio. Evita causar malos momentos.

Libra

Nacidos del 24 de septiembre al 23 de octubre

Busca oportunidades porque dispondrás de perspectivas de progreso, tienes las llaves del éxito y sólo verás las puertas que quieres abrir.

Amor: Si tienes pareja, es posible que hoy haga todo lo posible por entenderte. Te necesita y está dispuesta a todo por tu felicidad.

Riqueza: Llega una buena noticia en cuanto a lo económico. Deberás pensar en lo que hiciste mal para no cometer los mismos errores.

Bienestar: Cuídate de modificar tus planes demasiado a menudo. Si estás todo el tiempo yendo de atrás hacia delante, jamás llegarás a la meta.

Escorpio

Nacidos del 24 de octubre al 22 de noviembre

Carismático como nunca, todo está a tu favor en el presente, excepto las malas compańías, elígelas mejor.

Amor: Corres el riesgo de descuidar tus afectos. Tu pareja no reaccionará bien si te nota distante, y el resto de la familia tampoco.

Riqueza: Aprovecha al máximo este periodo positivo para reorganizar tu situación financiera. Aparecen nuevas propuestas laborales.

Bienestar: Serena tu ímpetu y tus ganas y escucha un poco más. Recuerda que el silencio a veces dice más que un montón de palabras.

Sagitario

Nacidos del 23 de noviembre al 22 de diciembre

Tu lucidez mental apadrinará éxitos a través de la palabra oral y escrita. Los más inquietos encontrarán motivaciones en el arte.

Amor: Es momento de poner los pies en la tierra, es decir, de reconocer que anhelas una pareja que te ofrezca seguridad y afecto.

Riqueza: Si no tomas precauciones correrás el riesgo de perder papeles importantes y convertirte en víctima de una mala jugada.

Bienestar: Un poco de cal y un poco de arena mantienen tu energía al mínimo. No estés con personas negativas que sólo absorben energía positiva.

Capricornio

Nacidos del 23 de diciembre al 20 de enero

Si tienes asuntos manejados por escribanos, abogados o intermediarios, recibirás respuestas en estos días, así que aminora tu ansiedad.

Amor: Sientes la necesidad de conectarte con tus sentimientos y emociones para poder encontrar por fin relaciones estables.

Riqueza: Debes tener la cabeza fría para no dejarte seducir por inversiones tramposas y malos negocios. No todo lo que brilla es oro.

Bienestar: El planeta rojo acentuará tu vigor muscular, protegerá tus arterias y eliminará la tendencia a la ambigüedad emocional.

Acuario

Nacidos del 21 de enero al 19 de febrero

Sentirás una tendencia al enojo durante todo el día. Advierte esto a los que te rodean para evitar entredichos.

Amor: Día propicio para planear una jornada romántica. Busca armar una cena con velas o ver una película romántica.

Riqueza: Encontrarás situaciones límites donde todo el esfuerzo invertido se verá en peligro de perderse. No temas pedir ayuda.

Bienestar: Todo cambio, para ser duradero y verse en el exterior debe provenir desde adentro. No podrás modificar tu rutina si no cambias tu forma de pensar.

Piscis

Nacidos del 20 de febrero al 20 de marzo

Sientes cómo el velo de pesadumbres se levanta de ti y comienzas a recuperar tu fuerza de a poco. Pronto estarás a toda marcha.

Amor: Las experiencias amargas que pasaste te han hecho receloso a entregarte por completo. Abre hoy tu corazón.

Riqueza: Planifica a mediano y corto plazo, porque se presentarán situaciones críticas que se verán salvadas sólo gracias a tu organización.

Bienestar: Parecerá uno de los días más complicados de tu vida, y probablemente lo será. Muéstrate sereno a cada paso del camino y lograrás sobrevivirlo.

