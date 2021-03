Esperan por la mesa de diálogo.

La comisión pro balneario Arazatí entiende que el proyecto «Neptuno», para instalar una toma de agua en esa zona del deparamento, es «incompatible» con la idea de desarrollo de servicios y turísticos que pretenden para el lugar.

La edila Sofía Mansilla (FA), vinculada a ese colectivo, dijo que el proceso de análisis que puso en marcha OSE en los últimos días se está llevando a cabo «de espaldas» a la ciudadanía.

Mansilla no descartó promover una invitación a las autoridades del ente sanitario a los efectos de que puedan dar pormenores de la iniciativa y sus principales características.

Una intención similar había expresado en la última sesión ordinaria la también frenteamplista Gabriela Muñoz, que recibió el respaldo del edil oficialista Luis Eduardo Odriozola, quien sugirió que la invitación fuera a la Comisión de Obras y Servicios Públicos de la corporación.

Por otra parte, Mansilla dijo que la comisión sigue a la espera de que la intendenta Ana Bentaberri convoque a la mesa de diálogo que se instalará para abordar la situación de la zona.

En ese sentido, la edila recordó que el colectivo ya elevó los dos nombres que le fueron solicitados desde el Ejecutivo.

Consultada sobre si en ese ámbito se planteará la preocupación por la toma de agua, dijo que «ese tema no lo vamos a plantear nosotros. No lo vamos a plantear nosotros porque es algo que no nos interesa», enfatizó.