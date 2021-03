La historia conmovió a miles de usuarios que se sumaron a contar sus experiencias con personas que habían sufrido algún ataque en la vía pública.

Una joven de 29 años que sufre epilepsia tuvo un ataque en el transporte público y una chica, a quien no conocía, la auxilió: se quedó junto a ella y en ningún momento la dejó sola. La conmovedora historia se viralizó.

El mayor miedo de una persona con epilepsia es sufrir un ataque estando solo o sola y más en plena vía pública. Una convulsión, que puede durar minutos, deja a quienes la padecen inconscientes y vulnerables a vivir cualquier situación. Por eso muchas veces estas personas limitan sus actividades sociales si saben que nadie estará ahí para ayudarlos.

Sin embargo en los últimos días se viralizó la historia de una joven de 29 años, de Montevideo, Uruguay, que dio alivio a esta comunidad: primero porque visibilizó la problemática y se espera que más personas se muestren dispuestas a ayudar y segundo porque la protagonista dio consejos para saber cómo actuar en caso de que alguien empiece a convulsionar.

Todo empezó con un Tuit. «Si sos piba y hoy (8 de marzo) venías en el 181 o 183 en la tarde, y ayudaste a otra piba que hizo una convulsión y la acompañaste hasta que vino la ambulancia, gracias por no dejarme sola», escribió Flor.

PUBLICIDAD

Al día siguiente contestó la persona a la que ella estaba buscando: «Hola, era yo. ¿Estás mejor? Para eso estamos, siempre hay que ayudarnos entre nosotras», respondió la usuaria Mika Larrosa.

La historia conmovió a miles de usuarios que se sumaron a contar sus experiencias con personas que habían sufrido algún ataque en la vía pública y hasta pidieron consejos de primeros auxilios para el día de mañana saber cómo actuar en caso de que alguien empiece a convulsionar.

Flor, que sufre desde su adolescencia ataques y ya es cuasi experta en el asunto, respondió: «Lo principal es no meternos NADA en la boca, nos tienen que poner de costado, y poner algo mullido abajo de la cabeza para que no nos golpeemos, así como supervisar que no nos estemos golpeando otras partes del cuerpo». Mientras tanto llamar a la ambulancia y contar el tiempo de duración del ataque para luego informarle a los médicos. /Fuente: republica.com.uy

Leé todas las noticias en www.sanjoseahora.com.uy