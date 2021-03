La mamá del pequeño contó que al chico se le había caído su teléfono al mar y que no le dijo nada de su “negocio”. La historia se viralizó en las redes.

Un niño de 7 años de San Pablo (Brasil) conmovió a todos con su intento de vender aviones de papel en una plaza para cumplir su sueño de comprar un teléfono celular. La foto de Arthur Ferreira dos Santos sentado junto a sus «productos» se viralizó en las redes sociales después de que su madre compartiera la historia en su cuenta de Facebook.

Marcella Ferreira da Silva, de 24 años, aseguró que desconocía el plan de su hijo y se asustó al no encontrarlo en casa. Preocupada, salió a la calle para buscarlo y fue entonces que lo encontró solo y triste en la plaza. Al verlo se conmovió, compró todos los aviones y se lo llevó de regreso a su hogar.

Según Marcella, hace unos meses, el celular del niño se cayó al mar y se arruinó. Por este motivo, el pequeño Arthur decidió vender aviones de papel para comprar un nuevo dispositivo. Todo el proyecto fue en secreto y salió de la casa sin que su madre se diera cuenta.

Arthur Ferreira dos Santos, vendía aviones de papel en la plaza.

«A él se le ocurrió hacer los aviones, pero yo no sabía para qué los estaba haciendo, no lo entendía. Se pasó todo el día diciendo que iba a hacer sus aviones de papel», contó al sitio G1.

Al día siguiente, por la tarde, la madre buscó a Arthur en su casa y no lo encontró. Cuando se dio cuenta de que podría haberse ido, pensó en ir a una plaza, donde solía jugar su hijo. «Cuando llegué, él estaba allí, sentado en un banco con los aviones de papel y triste, diciendo que vendía los aviones, que el pequeño costaba 10 centavos, el mediano 25 y el grande 1 Real», recordó la joven.

Marcella dijo que le preguntó a su hijo por qué estaba vendiendo los aviones, y él aseguró que era para comprarse un nuevo teléfono celular. Según ella, algunos niños se habían estado burlando de Arthur y hasta lo llamaron loco porque no vendería nada y nadie gastaría dinero en aviones de papel. «Estaba triste y le dije que lo compraría todo por R $ 3 y que nos iríamos a casa. Dijo que podría ser, pero dijo que el dinero que le di no sería suficiente para comprar un celular».

«Ahora, la gente me envía dinero para ayudarlo a comprar este teléfono», contó la mamá del chico.

Marcella dice que el chico planeó la venta para que ella no se enterara. «Nunca me imaginé que podría hacer algo como esto, si hubiera sabido que se había ido a la calle a vender estos aviones, lo habría ido a buscar de inmediato. Él debió haber pensado que, si me lo decía, no lo dejaría, porque no lo dejo salir solo», explicó.

La publicación con la foto de Arthur en las redes sociales conmovió a los usuarios, quienes comenzaron a buscar a Marcella para ayudar al niño. «Ahora, la gente me envía dinero para ayudarlo a comprar este teléfono. No sabía que estos aviones iban a volar tan lejos, y fue demasiado lejos. Dice que es famoso y está feliz», comentó la mujer.

Sin embargo, a pesar de las repercusiones positivas, la madre del niño contó que también recibió muchas críticas por su posteo. «Critican, piensan que es una tontería de mamá, y algunos aseguran que yo lo mandé a venderlos, pero no es así. Prefiero salir a la calle yo a vender algo en los semáforos, antes que enviar a mi hijo a vender algo. No creo que sea justo que un niño tenga que ir a la calle a vender cosas. Fue idea suya, pensó que había encontrado la forma de ganar dinero», concluyó. /Fuente: clarin.com

