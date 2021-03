«Si somos un lastre que tomen otro barco», le respondió a su par uruguayo el primer mandatario argentino.

El presidente Luis Lacalle Pou participó este viernes de la Cumbre para conmemorar el 30° aniversario de la firma del Tratado de Asunción por el que se creó el Mercosur, que fue presidida por su par Alberto Fernández, informó El Observador.

De la reunión, que se llevó adelante de manera virtual, también participaron los mandatarios de Brasil Jair Bolsonaro; de Paraguay, Miguel Abdo Benítez; de Bolivia, Luis Arce; y Chile, Sebastián Piñera.

En su discurso, Lacalle Pou recalcó que propondrá formalmente que se discuta en la mesa el tema de la “flexibilización” del bloque, una idea a la que también hicieron referencia Jair Bolsonaro y Miguel Abdo Benítez. “Uruguay necesita que se tome una decisión al respecto”, aseguró. “Obviamente que el Mercosur pesa. Lo que no puede ni debe ser es un lastre”, agregó.

“Nosotros no estamos dispuestos a que (el Mercosur) sea un corset en el que nuestro país no se pueda mover”, enfatizó. En este sentido, el presidente dijo que Uruguay necesita “técnicamente pero, sobre todo, políticamente” que el bloque tome una decisión respecto a este tema.

Durante el encuentro virtual, varios de los presidentes hicieron referencia al “pragmatismo” necesario para seguir avanzando. “Me quiero subir a ese concepto, librado de ideologías, pensando en la libertad de desarrollo de los pueblos, cuidando el bloque y teniendo como centro una vez más a cada uno de nuestros países”, señaló Lacalle Pou.

Por otro lado, el presidente opinó que se debe profundizar la zona de libre comercio. “Tenemos aspectos en la vida cotidiana que siguen de alguna manera complejizando la actividad”, indicó. A su vez, se mostró a favor de rever el arancel externo común, tema en el que también ahondó su par Fernández.

Para Lacalle Pou es necesario avanzar en las negociaciones con otros bloques. “Nosotros no estamos conformes”, aseveró. En particular, el presidente subrayó el caso de Asia. “Allí hay muchos productos nuestros que no compiten en igualdad de condiciones con otros bloques que tienen acuerdos con países” de este continente, añadió. Por este motivo, consideró que este es el momento de “avanzar juntos”.

Además, el mandatario habló de continuar en el esfuerzo por mejorar el transporte y la logística entre los países. En este sentido, recalcó que la hidrovía del Río Uruguay “es un sueño para muchos compatriotas”. También, hizo referencia a las obras en las que ha coincidido con el gobierno brasileño, como la hidrovía de las lagunas. “Le hacen bien a nuestros pueblos, ayudan a nuestro progreso y a ser más competitivos”, destacó.

La respuesta de Fernández

Al inicio de la reunión Fernández habló las “épocas complejas” que el bloque atraviesa debido a la situación que tiene en jaque no solo a la región sino a todo el mundo. En este contexto destacó el rol del Mercosur, en momentos donde los problemas “demandan instituciones capaces de generar compromisos estables.

“Somos una zona de paz sin fisuras”, destacó y recalcó que, tras dejar atrás “viejas tensiones”, son una de las pocas regiones en el mundo que pueden exhibir esto.

Pero también se tomó su tiempo para responder sobre lo que dijo el presidente uruguayo. Recalcó la importancia de la hermandad que debe haber entre los países y sentenció: “Si nos hemos convertido en una carga, lo lamento”.

“Una carga es algo que hace que a uno lo tiren de un barco, y lo más fácil es bajarse del barco si es que esa carga pesa mucho”, consideró. El presidente, en un mensaje claro hacia Lacalle Pou, hizo hincapié en terminar “con esas ideas que ayudan tan poco a la unidad”.

“Si somos un lastre, que tomen otro barco, pero lastre no somos de nadie. Para mí es un honor ser parte del Mercosur”, prosiguió.

Por otro parte, durante su discurso, el mandatario argentino también planteó la creación de un observatorio de la calidad de la democracia. “Lo que les propongo es un esfuerzo común orientado a comprometernos con la protección permanente y la promoción de la democracia, de la libertad, de la paz en la región”, explicó. A su vez, sugirió crear otro observatorio para la prevención de la violencia de género en el Mercosur. Este último como “parte fundamental” de los compromisos que han asumido para alcanzar “esa igualdad sustantiva” que la región necesita. / Fuente: El Observador