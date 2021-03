Años atrás, la mujer contó esta historia en sus redes sociales y se volvió viral pero el padrinazgo del nene continúa y los usuarios no dejan de emocionarse.

En septiembre de 2017, una panadera llamada Rosangela Amaral publicó en su cuenta de Facebook una foto junto a un nene a quien convenció de continuar con sus estudios y ella sería quien se haría cargo de brindarle alimento y ayuda para las tareas. Actualmente, la relación continúa y los usuarios no dejan de emocionarse con el crecimiento del pequeño.

“Mi amiguito volvió a la escuela. Hablé con él. Le dije, «Si tu estudias, tu comida y tus estudios los paga la panadería» todos los días el viene a mostrarme las tareas hechas y yo le ayudo con ellas. Soy su representante en la escuela ya que llegó a la ciudad solo y vivía en la calle. Soy Rosangela Amaral, propietaria de la panadería «Café con leche» en la localidad Brasileña Espíritu Santo”, escribió en aquel entonces la mujer.

Esta publicación recibió miles de interacciones por parte de los cibernautas, e incluso llegó a brindar entrevistas televisivas contando su historia. Sin embargo, pese a los años, la relación entre ambos continuó y el niño sigue cumpliendo con sus estudios.

La relación entre ambos sigue intacta y forjaron una amistad.

El nene llamado Cauã acude a la panadería todos los días para mostrarle a Rosangela que está estudiando, ella le ayuda con sus tareas y luego le entrega alimentos para que lleve a su casa.

Incluso cuando no tiene clases, el niño va a la panadería para hacerle compañía. “Mira quien vino a visitarme en pleno sábado la tarde…. Hoy no tiene clase…. pero tiene cariño… Cómo no amar??? Cauã…. mi amiguito”, expresó en otra de las publicaciones. /Fuente: Radio Mitre

