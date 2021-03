Las predicciones en amor, riqueza y bienestar para todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Nacidos del 21 de marzo al 20 de abril

Nuevos sucesos te traen energías renovadas. Te sentirás revitalizado en tus proyectos profesionales.

Amor: Revisa tu estrategia para conocer gente nueva y crear situaciones románticas. Usa tus tácticas y conocerás a alguien especial.

Riqueza: Tu abundancia de ideas te convierte en una persona a la que es imprescindible consultar. Tómalo en serio, es un comienzo.

Bienestar: Debes aprender a darte cuenta que no todo lo que te pasa es grave. Debes poner cada cosa en su lugar, tomarlas con calma y resolverlas.

Tauro

Nacidos del 21 de abril al 21 de mayo

Deberás darle prioridad a tu comunicación, así que ponte al día en tus llamadas. También deberás tomar una decisión en torno a tu trabajo.

Amor: Hay una relación que florece hacia un romance amistoso, te agradarán los consejos de amigos. Puedes gozar de la ternura y el afecto de otros.

Riqueza: Tu intuición te dice que hay maneras más interesantes de ganar dinero. Perfila tus ambiciones porque las ganancias te esperan.

Bienestar: No dejes pasar la oportunidad de encontrarte con esa persona que deseas ver. A veces las oportunidades en la vida pasan sólo una vez.

Géminis

Nacidos del 22 de mayo al 21 de junio

Los profesionales serán favorecidos, aunque más en el plano intelectual que económico. Lima asperezas con quienes decidan.

Amor: Aquellas parejas que están juntas desde hace poco tiempo, concretarán con felicidad. Y los antiguos amores persistirán.

Riqueza: Es probable que las tareas a realizar sean nuevas, pero este cambio de funciones te traerá estabilidad económica.

Bienestar: Cuídate de las decisiones precipitadas porque te causarán bastantes dolores de cabeza. Te conviene apelar a tu intuición y a esa voz interior que nunca falla.

Cáncer

Nacidos del 22 de junio al 23 de julio

Las emociones fuertes te quitarán energías físicas. Algunas actitudes agresivas desconcertarán a quienes te conocen.

Amor: El romance y la pasión no faltarán a la cita. Una atracción fatal te obsesiona, pero ten cuidado de no pasarte de la raya.

Riqueza: Posibles asuntos fiscales, de deudas o cobros. Ten cuidado si manejas dinero ajeno y, sobre todo, en lo que respecta a préstamos.

Bienestar: Recuerda que vivir eternamente en tensión perjudica a tu salud. Ojo con los arrebatos, es mejor tomarse las cosas con calma.

Leo

Nacidos del 24 de julio al 23 de agosto

Recibirás ayuda externa cuando más la necesites y menos la esperes. Contradicciones secretas que no llegan a tus labios.

Amor: Dedica este día a pensar en las mejores cualidades de tu pareja y en hacerle saber lo mucho que la aprecias y que te importa.

Riqueza: Te las ingeniarás para que tus negocios marchen, por difíciles que sean las circunstancias. Conviene controlar el entusiasmo.

Bienestar: No puedes pasar por alto cuestiones que te importan, así que toma un respiro y concéntrate en otras cosas, al menos hasta la próxima semana.

Virgo

Nacidos del 24 de agosto al 23 de septiembre

A diferencia de otros momentos de tu vida, dejarás que los demás tomen la delantera y se arriesguen.

Amor: Todo aquel que entre en contacto contigo se sentirá muy bien, muy cómodo, muy a gusto, te aseguro que serás muy solicitado.

Riqueza: Acuerdos con socios y colegas que te ayudan a reponerte de un error financiero. Muchas presiones, aunque recibirás apoyo.

Bienestar: Tienes tanta seguridad en ti mismo que debes cuidar de no sonar agresivo cuando les digas a otros lo que quieres. Ponte en el lugar de la otra persona.

Libra

Nacidos del 24 de septiembre al 23 de octubre

Debes pacificar tu espíritu, el exceso de amor propio sólo sirve para frustrar a tus seres queridos y acrecentar tus molestias.

Amor: No hieras la susceptibilidad de tu pareja y utiliza toda la sutileza de la que tú eres capaz para decirle lo que te molesta.

Riqueza: La enfermedad de un familiar te obligará a realizar un desembolso de dinero que no esperabas, pero serás recompensado.

Bienestar: En general, será un día en el que requerirás de cierta soledad. Cuida de tu salud porque la tensión y el estrés pueden ser causa de enfermedades.

Escorpio

Nacidos del 24 de octubre al 22 de noviembre

Estos días empezarás a levantar cabeza de aquel grave problema que tenías, continúa con criterio por el camino correcto.

Amor: No discutas con tu pareja, conversa. Intenta comprender que su punto de vista no tiene que coincidir con el tuyo.

Riqueza: En estos días estarás proclive a tomar decisiones inadecuadas y alimentar aventuras económicas de alto costo.

Bienestar: Cuidado, puedes caer en la depresión y el desaliento, porque los acontecimientos no están resultando como esperabas.

Sagitario

Nacidos del 23 de noviembre al 22 de diciembre

Buscarás conquistar con juegos de seducción cuanto corazón se te atraviese. Esto contrastará con tus inseguridades en lo laboral.

Amor: Día conflictivo en la pareja porque los reproches y las discusiones estarán latentes. Mantén la calma y deja el agua correr.

Riqueza: Tu fidelidad y honestidad hacia superiores en problemas hablará muy bien de ti. Muestra tu apoyo incondicional.

Bienestar: Te verás convenciéndote del éxito de tu nuevo emprendimiento. No evadas el pensar en sus falencias, y ocúpate de ellas antes de que sea tarde.

Capricornio

Nacidos del 23 de diciembre al 20 de enero

Demostrarás la capacidad de orientar los sucesos para que ellos jueguen a tu favor. Una mano amiga te dará su apoyo.

Amor: No confundas carińo con amor, si no estás seguro de tus sentimientos, toma distancia para ver mejor las cosas.

Riqueza: En tu trabajo, se presentarán ofrecimientos de nuevos beneficios para los empleados. Asegúrate de informarte correctamente.

Bienestar: Se terminan los días de buena estrella para ti, se acerca un período complicado emocional y laboralmente. Ve con pie de plomo y cuídate de todos.

Acuario

Nacidos del 21 de enero al 19 de febrero

Tendrás un impulso astral que te brindará el marco propicio para escribir, enseńar o estudiar. Estarás favorecido en las inversiones.

Amor: Día propicio para organizar tareas de remodelación del hogar en conjunto con tu pareja. Lograrán entenderse a la perfección.

Riqueza: No insistas, los trabajos manuales no son para ti. Aprovecha tu ventaja en el campo intelectual y desarróllate en esa área.

Bienestar: Resuelve los problemas con tus padres. Sé más tolerante con sus excentricidades y déjalos tener la razón por ahora.

Piscis

Nacidos del 20 de febrero al 20 de marzo

Quienes se dedicarán al comercio tendrán un día excelente. Tendrán que evitar tácticas que involucren presiones.

Amor: Tus deseos serán diametralmente opuestos a los de tu pareja, pero harás bien en no cortar el diálogo. Todo pasará.

Riqueza: Una discrepancia en finanzas o en un tema profesional requiere resolverse con urgencia. Trágate tu orgullo y da el primer paso.

Bienestar: Es muy posible que tu serenidad y tu capacidad de observación te sean muy útiles. Tu gran optimismo dependerá de lo bien que te sientas.

