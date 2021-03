La Dra. Mariana Noya pidió extremar las medidas.

En un video que publicó en redes sociales, la Dra. Mariana Noya, médica intensivista maragata, exhortó a la población a extremar las medidas de cuidado ante el avance de las últimas semanas del COVID.19.

Noya pidió que se tome «conciencia de la situación que estamos viviendo».

«No quiero que contraigas coronavirus, no quiero que pases la angustia de pensar cómo te va a ir con esta enfermedad, no quiero que tengas que consultar una emergencia móvil porque te falta el aire, no quiero que esa falta de aire implique que te tengan que trasladar a una puerta que esté saturada, no quiero que al estar en una puerta tengan que decidir ingresarte a una sala de medicina por cómo te encuentras de salud«, dio la profesional.

«No quiero que con el correr de los días se plantee la necesidad de ingresar a terapia intensiva, no quiero que tengas que entrar a un centro de terapia intensiva que va a estar saturado, y que tengas que esperar por esa cama. No quiero que tengas que pasar la incertidumbre de no saber como vas a evolucionar dentro del CTI, no quiero que pases esa soledad ni esa angustia», añadió.

«No quiero que tu familia se tengan que enfrentar a esa angustia, no quiero que solo te puedas comunicar por teléfono porque no pueden ingresar salvo excepciones. No quiero nada de eso», remarcó.

«Si quiero que reduzcas al máximo tu burbuja: sólo tu familia. Sí quiero que reduzcas los espacios de interacción y que cuando salgas uses tapabocas que cubra nariz y boca, que uses alcohol en gel, que respetes las distancias y que te vacunes cuando te toca. Todas esas cosas que no quiero, sólo las podés cambiar tu», concluyó.