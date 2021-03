«No cree en un Estado policíaco», insistió.

Así lo manifestó el presidente esta mañana tras recibir la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19.

Consultado sobre cómo observa este momento de la pandemia dijo que lo ve «complicado». «Está presionando sobre la última barrera que son los CTI, que no hace solo a la infraestructura sino a los que están ahí, todos los equipos que tienen que estar pendientes de salvarle la vida a la gente. Es un momento complejo», sostuvo el mandatario.

En referencia a la sobrecarga que esto genera en el personal de la salud dijo que «una persona que está sobrecargada de trabajo, no lo termina haciendo bien, entonces hay que ser solidario con la sociedad y tener presente a los profesionales de la salud que se están deslomando y desde hace un año no descansan. Los aplaudimos, pero vamos a cuidarlos», remató.

Sobre el pedido de las sociedades médicas de cerrar todos los servicios no esenciales para frenar la ola de contagios, el presidente dijo que se reúne con las partes y escucha. «Lo escucho al Sindicato Médico. Lo escuché cuando me vino a pedir cuarentena obligatoria hace más de un año y ahora que piden medidas más restrictivas«, destacó.

En esa línea mencionó que en las actividades en que se cumplen los protocolos no hay contagios, pero en aquellas más relajadas sí los hay.

«Tomamos las medidas de suspender las clases, en la administración pública los servicios esenciales, sumadas a otras medidas. Nosotros creemos que si eso es acompañado por las conductas personales, sería suficiente», opinó el presidente.

Pero «si se sigue tirando de la piolita, si seguimos tomando medidas, lo que se va a pedir es cuarentena obligatoria, (y) el gobierno no va a establecer la cuarentena obligatoria porque no cree en un estado policíaco, porque no cree que haya que aplicar medidas prontas de seguridad. Si ese es el final de todo el camino, no va a haber cuarentena obligatoria desde el punto de vista del gobierno«, concluyó.