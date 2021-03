Las predicciones en amor, riqueza y bienestar para todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Nacidos del 21 de marzo al 20 de abril

La vida del hogar es el aspecto más positivo hoy. Es ahí donde puedes recargar tus baterías y ganar nueva inspiración.

Amor: Intereses diferentes pueden ocasionar trastornos en las relaciones afectivas. Parecen potenciarse las incompatibilidades.

Riqueza: Aunque hay más actividad y seguramente te muestres más ambicioso, no por ello dejarás de vivir un muy buen momento.

Bienestar: Las metas intelectuales y culturales son todo lo que necesitas ahora. La lectura te ayudará a mejorar tu comprensión de lo que piensan otros.

Tauro

Nacidos del 21 de abril al 21 de mayo

Gran lucidez y claridad hoy. Tu actitud positiva y tu entusiasmo significan que hay nuevas oportunidades en tu camino.

Amor: Sabes qué hacer para solucionar tus problemas de pareja pero no estás seguro de querer hacerlo. Trata de pensar qué es lo mejor.

Riqueza: En los próximos días tendrás razones estimulantes para colaborar en interesantes proyectos de trabajo con otras personas.

Bienestar: Hoy puedes gozar de un tratamiento real. Arréglate las manos, ve al masajista o realiza algún tratamiento especial que te haga sentir bien.

Géminis

Nacidos del 22 de mayo al 21 de junio

Tu popularidad está en alza, aprovecha esta característica para abrirte un poco más a gente diferente. Hay mucho que aprender.

Amor: Los rencores no llevan a nada positivo, deterioran la pareja y dejan un sabor amargo que difícilmente se pueda quitar.

Riqueza: Tendrás suficientes motivos para vivir holgadamente de originales inventos, creaciones y asociaciones con seres talentosos.

Bienestar: Tendencia al recogimiento, aprovecha para leer y disfrutar de una velada tranquila y en soledad, como a ti te gusta.

Cáncer

Nacidos del 22 de junio al 23 de julio

Intenta no etiquetar ni juzgar a la gente que no es como tú, sin haberla conocido bien antes. En la variedad está el gusto.

Amor: Aléjate de esa persona que no te conviene. Te necesita para aparentar cierta situación, pero no la conduce un verdadero afecto.

Riqueza: Es probable que algunos desacuerdos con jefes y colaboradores se presenten el día de hoy. Tómalo con calma y aprende a escuchar.

Bienestar: Debes parar un poco la máquina y realizar alguna que otra actividad reconfortante. Quizás puedas intentar con una caminata.

Leo

Nacidos del 24 de julio al 23 de agosto

Llego la hora de usar los ahorros que con tanto sacrificio reservaste. Buscas iniciar nuevas inversiones de cara al futuro.

Amor: Te sentirás embriagado por el romanticismo y te descubrirás flechado por Cupido, enamorándote a primera vista.

Riqueza: No temas emprender tu propio negocio porque, si bien será complicado al comienzo, tendrás buena estrella. El secreto es el trabajo.

Bienestar: No le temas a lo desconocido. Puedes llegar a fortalecer el vínculo con tu pareja mediante la experimentación de conductas alternativas.

Virgo

Nacidos del 24 de agosto al 23 de septiembre

Sé más selectivo con las compańías que eliges, y no permitas que te cataloguen en función a ellas. Día de armonía en el hogar.

Amor: La confianza adquirida recientemente te brinda el combustible para buscar aquella persona antes considerada inalcanzable.

Riqueza: Buscarás sonsacar hasta la más mínima ineficiencia de tu trabajo. En el día de hoy estarás perfeccionista a más no poder.

Bienestar: No te permitas ser complaciente y decir que sí en cada situación apretada en la que te encuentres. Necesitarás imponerte si quieres ser respetado.

Libra

Nacidos del 24 de septiembre al 23 de octubre

Presientes que algo grande va a ocurrir, pero no logras imaginarte cómo se desarrollarán los hechos. Debes estar preparado.

Amor: Haz el esfuerzo de abandonar cada tanto tu dulce mundo de pareja y ocuparte un poco de los cambios del mundo familiar.

Riqueza: Descubrirás una forma de ganar dinero que a otros les ha pasado desapercibida. No compartas tu secreto con nadie.

Bienestar: Asegúrate de no estar cometiendo una injusticia cuando hagas algún tipo de reclamo o acuses a otra persona de haberte traicionado.

Escorpio

Nacidos del 24 de octubre al 22 de noviembre

Lograrás las cosas a tu manera, con intransigencia, tal vez de forma drástica. Te sientes totalmente libre para tomar decisiones.

Amor: Desenlace de una historia que prometía todo. Pasarás largo tiempo pensando qué hacer para recuperar a tu pareja.

Riqueza: Existe inseguridad con respecto al futuro, pero una forma de asegurarse tranquilidad es resolviendo los problemas económicos.

Bienestar: Antes de alejarte de alguien querido, evalúa qué ganas y qué pierdes. Recuerda que tu autocrítica puede fallar, eres un ser humano.

Sagitario

Nacidos del 23 de noviembre al 22 de diciembre

Tú mismo construyes muros que te separan de las personas. Si quieres y necesitas que te amen, debes abrirte para saber recibir el amor.

Amor: Sentirás que esa persona que conociste no es lo que tú esperabas que fuera. A veces debes entender que cada uno es como es.

Riqueza: Estás asegurando tu porvenir y eso te dará la oportunidad de realizar los viajes y darte los lujos que alguna vez planeaste.

Bienestar: Debes guardar ciertas normas de seguridad en torno a tu sexualidad. La tendencia a correr riesgos y a precipitarte es alta.

Capricornio

Nacidos del 23 de diciembre al 20 de enero

Tu entorno laboral te resultará cada vez más ameno y podrás empezar a sentir que es el lugar donde quieres quedarte.

Amor: Vas a sufrir un abandono. Quizás no sea tu pareja, puede ser un amigo, pero será tan imprevisto que te dejará sin respuesta.

Riqueza: Tienes un futuro seguro y promisorio porque sabes aprovechar las oportunidades que aparecen en el camino.

Bienestar: Tienes infinitos recursos para salir de un mal trago. Si algo te angustia hoy, opta por un paseo relajante e intenta dejar la mente en blanco. Toma las medidas de cuidado por la pandemia.

Acuario

Nacidos del 21 de enero al 19 de febrero

Si tienes una propuesta de cambio laboral, asegúrate que se respeten las condiciones. Es posible que te lleves un desengańo.

Amor: Das marcha atrás en el amor. Te da miedo lanzarte del todo, no sea que además de no conseguir avances, estropees lo que tienes.

Riqueza: Hoy tienes deseos de gastar en ropa, pero tu dinero estará mejor empleado en medidas preventivas, reparaciones o necesidades hogareńas.

Bienestar: Has decidido contenerte y no quieres hacer compromisos. Es una postura válida, pero te puede ocasionar molestias si te vuelves demasiado intransigente.

Piscis

Nacidos del 20 de febrero al 20 de marzo

Aumentará tu vida social y tu popularidad, sin duda es un momento de éxito, quizá el inconveniente esté en los enfrentamientos.

Amor: Un amor pasado te sigue gustando, y para compensar tendrás romances virtuales o a distancia. No quieres comprometerte.

Riqueza: Un problema financiero conjunto te está quitando energía. Es mejor abordarlo solo y así no tendrás que rendirle cuentas a nadie.

Bienestar: Puedes ampliar tus horizontes en varias direcciones, pero no puedes tomar todos los caminos a la vez. Debes decidir y establecer prioridades en la carrera.

