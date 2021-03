La exministra de Salud y de Educación, María Julia Muñoz, considera que «el mal manejo de esta pandemia está costando muchas vidas».

María Julia Muñoz es dueña de una de las voces más críticas sobre la forma en que el gobierno está combatiendo con la pandemia. La exministra, que encabezó las carteras de Salud y Educación, expresó su sorpresa por «la cantidad de gente incompetente» que integra el oficialismo, informó La República.

Primero que nada, la frenteamplista consideró que «el mal manejo de esta pandemia está costando muchas vidas». Asimismo, asegura que se está «poniendo el sistema de salud al borde del colapso».

Más adelante les dedicó un mensaje «a todos los que querían un cambio», a quienes dijo respetar. Sin embargo, les preguntó a los votantes de la coalición: «¿pensaron que era esta cantidad de gente tan incompetente y aferrada a sus horrores y errores?».

«Estamos en una situación catastrófica»

Hace algunos días, Muñoz había ofrecido un panorama más completo sobre su pensamiento al ser entrevistada por Radio La R 1410 AM. Allí comentó que la actual «es una situación catastrófica. En este año de gobierno se logró desmantelar a varios sectores del Estado y eso es muy negativo en una situación crítica como esta».

Seguidamente, agregó: «el gobierno debe asumir la responsabilidad. Apretar cada uno la perilla sirvió en su momento, pero no sirve ahora». Cree, asimismo, expresó la necesidad de una medida «más contundente», como «brindar apoyo económico a las familias que no pueden quedarse en sus hogares». La frenteamplista entiende que «si eso no se da es imposible bajar el número de casos».

A modo de cierre, criticó al gobierno encabezado por Lacalle Pou por considerar que no está abierto al diálogo con la oposición. «Este gobierno ha sido totalmente sordo a lo que se le ha propuesto. Lo que pasa es que ahora le llegó el agua al cuello. Algo tiene que hacer porque creo que la jugada del presidente de aguantar el aumento hasta que la gente se vacune no le funcionó», comentó. / Fuentes: Radio La R 1410 AM – La República