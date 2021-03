Las predicciones en amor, riqueza y bienestar para todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Nacidos del 21 de marzo al 20 de abril

Evita, en la medida de lo posible, las discusiones con familiares y amigos porque de un asunto pequeńo puede surgir un problema inmanejable.

Amor: No debes confundir carińo con amor. Si lo que buscas es alguien para una relación importante a futuro, piensa en todo.

Riqueza: Será un día de grandes ventajas laborales. Podrás ver espacios en donde integrar y aplicar todos tus conocimientos.

Bienestar: No respondas con negatividad a quienes más te quieren, porque eso te genera una doble angustia que repercute directo en tus nervios.

Tauro

Nacidos del 21 de abril al 21 de mayo

Alimentarás tus conocimientos hasta hacerlos engordar y engordar. Eso te generará una sensación de orgullo y satisfacción.

Amor: Tienes un alto grado de exigencias que no siempre coincide con tu propio grado de compromiso en la pareja. Piénsalo.

Riqueza: Conforme con lo que has hecho, tus superiores te ofrecerán un crecimiento mayor. Deberás decidir entre eso o la independencia.

Bienestar: El malestar estomacal no siempre viene de la mano de una mala alimentación. A veces la ansiedad y los nervios te engańan.

Géminis

Nacidos del 22 de mayo al 21 de junio

No actúes como un nińo si quieres ser tratado como adulto. Cumple con tus obligaciones y gánate la confianza con sacrificio.

Amor: Una invitación inesperada sembrará la duda sobre tus sentimientos hacia tu pareja. Tómate un tiempo y aclara tu mente.

Riqueza: Te será difícil lograr concentrarte en una tarea en particular debido a constantes interrupciones.

Bienestar: Los amigos se eligen, por eso trata de ser más selectivo a la hora de hacerlo. Muchos de ellos no desean lo mejor para ti.

Cáncer

Nacidos del 22 de junio al 23 de julio

Tu experiencia y tu olfato aguzado te dirán lo bueno y lo malo de las personas que te acompańan. Gozarás de la vida familiar.

Amor: Cierto malestar por problemas de familia que aún no se han resuelto. Pero si consigues solucionarlos, mantente a una distancia prudencial.

Riqueza: El campo de acción se amplía con chances de crecimiento. Las impresiones que percibes te convocan a encontrar precisiones.

Bienestar: El dinero llegará si sabes detenerte a tiempo en las situaciones confusas. Un salto oportuno evitará decisiones molestas.

Leo

Nacidos del 24 de julio al 23 de agosto

Cometerás unas imprudencias en estos días. Por más que no divises soluciones a corto plazo, ten la certeza de que saldrás adelante.

Amor: No te faltará ese brazo alentador ni esa compańía imprescindible. Tus temores cederán y tus dudas también.

Riqueza: Se pone en marcha y se desarrolla un plan magistral. Tu espíritu inquieto busca la concreción de los objetivos a puro movimiento.

Bienestar: Deseas siempre decir la última palabra, eso puede volverse en tu contra y llevarte a una trampa. A veces es mejor saber quedarse callado y esperar.

Virgo

Nacidos del 24 de agosto al 23 de septiembre

Llegarás tarde a todos lados ya que el tráfico estará terrible. Conduce con cuidado y evita accidentes por tu apuro.

Amor: No estarás dispuesto a cargar con una relación comprometida en los hombros. Buscarás comprensión intelectual.

Riqueza: Estarás al borde de un ataque de nervios el día de hoy, ya que no lograrás enfocarte y cada cosa que debas hacer te llevará ańos.

Bienestar: Valora cada ayuda y palabra de aliento que tengas por parte de tus seres queridos. Recuerda de por vida todo aquello que han hecho por ti.

Libra

Nacidos del 24 de septiembre al 23 de octubre

Debes aprender a ver en los otros también las cosas positivas que tienen. No todo es malo, cambia de actitud.

Amor: La entrega amorosa se hará sin ningún tipo de límites ya que continúas con la libido al máximo. Alcanzarás el éxtasis amatorio.

Riqueza: Una reacción de un compańero puede provocar un fuerte conflicto en tu estado de ánimo. Lo mejor va a ser la sinceridad.

Bienestar: Préstale atención a tus sueńos porque ellos pueden mostrarte partes de tu subconsciente que no tenías en cuenta y que abrirán nuevos espectros.

Escorpio

Nacidos del 24 de octubre al 22 de noviembre

Te preguntarás algunas cosas que no comprendes de la vida y te percatarás de otras que antes ni siquiera podías suponer.

Amor: Otra vez los celos y la envidia empańaran momentos de felicidad. Si amas de verdad, intenta solucionarlo con amor.

Riqueza: El dinero y la inspiración vendrán de la mano de los sueńos. Ten a mano un cuaderno y anota lo primero que te venga a la cabeza.

Bienestar: Eres disciplinado para las dietas y los tratamientos. Cumples con los chequeos, pero eres un poco exagerado en cuanto a los contagios.

Sagitario

Nacidos del 23 de noviembre al 22 de diciembre

Vivirán momentos tormentosos con tu pareja ya que viejos fantasmas la acosaran hoy. Necesitarás replantearte algunas cuestiones.

Amor: Ya no te comunicas con tu pareja, la falta de tiempo y los horarios están destruyendo tu relación. Dedícale más tiempo.

Riqueza: No busques métodos complicados y no comprobados para hacer tu trabajo más llevadero. Apégate a lo seguro y laborioso.

Bienestar: Las buenas vibraciones que emanas, si eres totalmente positivo, harán efecto en tu entorno y predispondrán mejor a los que te rodean.

Capricornio

Nacidos del 23 de diciembre al 20 de enero

Sentirás, más fuerte que nunca, la soledad cuando vuelvas a tu hogar. Quizás es tiempo de iniciar algo serio.

Amor: La relación con tu amante hará vibrar los cimientos de tu pareja. Evalúa las consecuencias de tus decisiones antes de tomarlas.

Riqueza: Busca la afluencia de nuevas ideas fuera del ambiente de trabajo. En tus momentos de ocio tómate un tiempo para pensar.

Bienestar: No pongas a personas en un pedestal, sin importar cuánto las admires. Son inherentemente humanas y están propensas a equivocarse como tú.

Acuario

Nacidos del 21 de enero al 19 de febrero

Deberás estar prevenido hoy contra las pérdidas inesperadas y algunos imprevistos que harán que tu vida cotidiana salga de su rumbo.

Amor: Con un poco de esfuerzo podrás estabilizar tus emociones. Vienes de una posta perdida que te ha dejado rastros dolorosos.

Riqueza: Todo lo que esté relacionado con la industria o con el campo será complicado pero muy redituable a largo plazo.

Bienestar: No importa cuánto tiempo te lleve, pero debes bajar esos kilos de más que te están molestando y hacen que te encierres en ti mismo.

Piscis

Nacidos del 20 de febrero al 20 de marzo

Se podrían acercar a ti personas importantes que te prestarán su apoyo en lo profesional y también quizá en lo emocional.

Amor: Te sorprenderá que tu pareja se maneje de forma desordenada e inmadura. Su actitud te hará replantear los pasos del futuro.

Riqueza: Ser buen administrador y emplear el dinero con criterio, te hará brillar frente a tu familia. Sigue así, con todo tu empeńo.

Bienestar: Las grandes angustias provocan alteraciones físicas de todo tipo. Trata de tranquilizarte para no sufrir las consecuencias.

