Esta semana el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, reiteró su detracción a la cuarentena obligatoria y dijo que no va a “establecer medidas prontas de seguridad”. Esta mañana el expresidente José Mujica dijo a Del Sol que debería de implementarse un “toque de queda nocturno” porque hay que “sacrificar el divertimento”. El senador Guido Manini Ríos apuntó, en diálogo con 970 Noticias, que “hay un problema” y “un riesgo” en el panorama sanitario actual, pero hay actores “buscando generar una sensación de catástrofe que no existe”.

Si bien no acusó a nadie en particular más que a “los que proponen este tipo de cosas”, minutos antes indicó que en el Sindicato Médico del Uruguay “algunos todavía no se dieron cuenta de la grandeza que hay que tener en estos momentos a pesar de que el gobierno no sea el de su simpatía”. Por otra parte, señaló nuevamente que “algunos” buscan “generar una situación de caos total, de situación fuera de control” en las que “ese tipo de medidas (medidas prontas de seguridad y toque de queda) que en este país hace medio siglo que ni siquiera se ven” tengan lugar.

“Indudablemente significaría que todo lo demás no surte efecto y yo no creo que sea así, se está exagerando una situación”, consideró el senador y agregó: “Los mismos que ahora hablan de medidas extremas que hay que adoptar han colaborado poco o nada con el cumplimiento de los pedidos que han hechos las autoridades sanitarias”.

Consultado a propósito del planteo de Mujica de establecer un toque de queda nocturno y “sacrificar el divertimento” el legislador opinó: “Creo que el pueblo uruguayo no precisa un toque de queda y que le prohíban con fuerzas de seguridad en cada esquina que salga a la calle. Creo que ese escenario no lo quiere nadie, el uruguayo sabe que si no es necesario salir, si no es imprescindible, no salir de nuestras casas”.

Añadió que “hay que concientizar a todos”, pero no obligar porque “no va a ser posible obligar a todo el mundo” y además “se van a generar escenas que hemos visto en países vecinos y no queremos que se den acá”. “No queremos escenas de represión por alguien que salió por alguna obligación impostergable”, dijo Manini.

De todas formas, coincidió con el expresidente en la idea de “sacrificar el divertimento”. “La diversión tiene su tiempo, puede esperar un par de meses hasta que la inmunización hable y haga su efecto”, opinó. / Fuente: Radio Universal – Por Paula Ojeda