El sepelio del periodista y comunicador será este viernes, y quienes quieran despedirlo podrán hacerlo durante parte del recorrido vehicular.



Como se ha informado, Alberto Sonsol falleció el pasado jueves 25 de marzo, tras varios días de internación por complicaciones derivadas de su cuadro de coronavirus. La familia debió demorar su despedida, porque la familia del comunicador también transitaba casos positivos de COVID-19 y estaban en recuperación.



Superada esta etapa, el sepelio de Sonsol será este viernes 2 de abril, y aunque sus hijos habían manifestado la intención de hacer una despedida popular para su padre, esto no sucederá debido a la emergencia sanitaria.



«Por obvios motivos no podemos despedir a papá como nos gustaría y se merece», dice el comunicado que se difundió este jueves y que firman sus hijos Diego, Alejandro (Lali) y Micaela y su esposa Patricia. «Lamentamos profundamente comunicar que no habrá velorio y que al sepelio sólo podrá asistir la familia«, sigue el texto.

Sin embargo, los Sonsol resolvieron habilitar una parte del tramo del cortejo fúnebre para que aquellas personas que quieran dar su último adiós al relator de fútbol y básquetbol, conductor e integrante de programas como La hora de los deportes o Polémica en el bar, puedan hacerlo.

La convocatoria es para este viernes a partir de las 10.30. El cortejo saldrá desde Isla de Flores 1418 y seguirá por Santiago de Chile, la Rambla, Ciudadela, 18 de Julio, Luis Morquio, Lorenzo Mérola, Ramón B. Venzano y Federico Vidiella hasta la Tribuna América del Estadio Centenario. / Fuente: Radio MonteCarlo – Por Luis Armando

