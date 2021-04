¿Te has tomado el tiempo de mirar las tablas nutricionales de los alimentos y bebidas?

*Colaboración para San José Ahora del licenciado en Nutrición, Manuel Santos

Generalmente no es una actividad frecuente en el consumidor debido a que la información brindada es compleja para quienes no son entendidos en el tema, resultando que se consuman alimentos con excesos de nutrientes perjudiciales para la salud.

En Uruguay se estableció un decreto que obliga partir del 1 de febrero el etiquetado en forma de octógonos como medida de advertencia en alimentos y bebidas en la parte frontal de los envases, el cual informará cuando un producto tiene exceso de azúcar, sodio y grasas.

Los productos que contengan los octógonos, indican que contienen nutrientes que están asociados al desarrollo de enfermedades no transmisibles, que a su vez debilitan nuestro sistema inmunológico, el cual nos ayuda a defendernos de virus y bacterias.

Cabe destacar que este etiquetado no prohíbe el consumo, solo informa de manera simple, para que de esta manera la población pueda tomar la decisión de compra o consumo.

Este etiquetado es obligatorio en Chile, México y Perú, en Uruguay actualmente se estableció como obligatorio y en Argentina está en proceso de aprobación.

A continuación se presenta los efectos perjudiciales que genera el consumo frecuente de cada nutriente en exceso:

Exceso de azúcar: Caries, obesidad, diabetes tipo2 y enfermedades cardiovasculares.

Exceso de sodio: Hipertensión arterial, enfermedades cerebro vasculares y enfermedades cardiovasculares.

Exceso de grasas: Altos niveles de colesterol, enfermedades cerebro vasculares, enfermedades cardiovasculares, obesidad.

Si bien el decreto se estableció en el año 2018, en los últimos meses se ha modificado por dos decretos que han flexibilizado los valores límites. La última modificación fue realizada por el Ministerio de Industria, Energía y Minería, cinco días antes que se hiciera obligatorio el etiquetado frontal. Desde el área salud se destaca la preocupación debido a que esta modificación fue realizada por un organismo que no está encargado de establecer políticas y estrategias de la salud pública.

Es por esto que a partir del 1 de febrero se comercializan alimentos sin etiquetado frontal pero con un perfil de nutrientes no saludable, por lo cual, que un alimento o bebida no contenga el etiquetado octogonal no significa que sea saludable.