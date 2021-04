A continuación te contamos los mitos y realidades que existen con respecto a realizar actos sexuales durante Semana Santa.

Durante Semana Santa emergen todo tipo de tradiciones y creencias. Una de ellas se relaciona con las relaciones sexuales durante estas festividades religiosas, lo cual es considerado por algunos como un pecado. De acuerdo con la creencia popular, Dios puede castigar a las parejas que lleven adelante actos sexuales durante estas fechas, hasta algunos considera que quienes incurran en esta práctica podrían quedarse “pegados”. ¿Qué tiene cierto estas afirmaciones? ¿Se quedan de verdad las personas pegadas? ¿Por qué no se puede?, a continuación te dejamos las respuesta para despejar todas las dudas.

Todo pareciera indicar que dicha prohibición se trata de un tema cultural y de tradiciones, por lo cual no se corresponde con una norma religiosa. Cabe destacar que tanto en la Iglesia Católica, como también en otras corrientes del cristianismo protestante, no existe una norma explícita que sostenga que el acto sexual sea pecado en la Semana Santa.

No obstante, muchas personas tienden a creer que no está bien tener relaciones ya que se trata de una época de reflexión y oración, además de ser los días en los que se conmemora la pasión y sufrimiento de Jesús durante sus últimos días en la Tierra. Debido a ello, para estas corrientes religiosas no es incorrecto tener sexo, ni implica que quien lo haga sea pecador.

Sin embargo, es importante recordar, que, tal como lo comunicó El Vaticano, la Iglesia Católica continúa considerando pecado las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo o fuera del matrimonio, incluyendo relaciones prematrimoniales y extramatrimoniales.

PUBLICIDAD

Fuente: cienradios.com