El legislador sostuvo que el pico de 2.700 casos de coronavirus coincidió exactamente con la marcha realizada por el Día de la Mujer.

El senador por el Partido Nacional Jorge Gandini fue entrevistado este viernes en el programa Quién es quién, que conduce el periodista Gustavo Vaneskahian y se emite por TNU y Diamante FM, donde fue consultado sobre el actual estado de situación con respecto al coronavirus.

En primer lugar, Gandini dijo que la pandemia de coronavirus cambió las prioridades del gobierno en cuanto a lo económico y lo social, pero que afortunadamente se pudo introducir la Ley de Urgente Consideración y la Ley de Presupuesto Nacional. No obstante, señaló que había «otros planes» que no se pudieron llevar a cabo por la emergencia sanitaria.

«Hay temas que pasaron a otro ritmo (como la discusión por la forestación), cambios que no hemos podido concretar y energías y recursos económicos y humanos que están puestos en otros lados. El primer año que es cuando el gobierno tiene mayor crédito y respaldo lo hemos consumido en las leyes y el esfuerzo para enfrentar una crisis con repercusiones económicas importantes», replicó Montevideo Portal.

En este sentido, fue consultado sobre si sigue creyendo en la «libertad responsable» ya que la mayoría de los contagios se da dentro de los domicilios y entre amigos. Gandini indicó que las casas son lugares de contagios al igual que los grupos de amigos, pero que también están las aglomeraciones en las calles y las marchas, como la que se realizó el pasado 8 de Marzo por el Día de la Mujer.

Cuestionado sobre si el aumento de casos tiene que ver con la marcha del 8M, Gandini contestó: «Sí, claro. Con esa y todas aquellas. Por ejemplo, a mí me encanta el carnaval, me consta que hay decenas de comparsas y cuerdas de tambores que no han salido a ensayar más, pero algunas lo hacen y cuando salen a la calle lo hacen con tapaboca, pero se suma gente alrededor y todo eso es muy peligroso», aseguró.

«¿Si la marcha del 8M no hubiese existido hoy habría menos casos?«, le preguntó Vaneskahian. Gandini contestó: «Ah, probablemente. (La marcha del 8M) coincidió exactamente con el pico de 2.700 casos, fueron exactamente 14 días después del 8M, que, también tengo que decirlo, no fue una marcha convocada por las organizaciones«, señaló.

Con respecto a la actuación del Ministerio del Interior en ese caso, el legislador aseguró que el Interior «tuvo que medir el mal menor». «Ahí hubo gente que fue sabiendo que no había que ir y a lo mejor buscaban que el Ministerio del Interior interviniera. Fue prudente no intervenir», agregó.

En otros asuntos, el periodista le preguntó si la pandemia le puede hacer costar otro gobierno de coalición. Gandini dijo el gobierno aspira terminar la etapa de emergencia con éxito y que eso, a lo mejor, «es un punto a favor».

«Si hacemos las cosas bien no nos tiene por qué costar», aseguró.

«Yo creo que la gente tiene memoria. Espero que tenga memoria de los 15 años del Frente Amplio porque si no estamos fritos. La gente tiene que acordarse de lo que pasó antes y poner en la balanza el esfuerzo de este gobierno», concluyó. / Fuentes: TNU – Diamante FM – Montevideo Portal / Foto: Caras y Caretas