Sindicato y empresa están en contacto permanente.

El panorama sanitario volvió a complicarse en las últimas horas en el frigorífico Inaler de la ciudad de San José de Mayo.

Según supo San José Ahora, hay actualmente 18 trabajadores de diferentes sectores con diagnóstico positivo de COVID-19.

El sindicato y la empresa están en contacto permanente y siguen la evolución de la situación «minuto a minuto», según manifestaron fuentes vinculadas a la planta, propiedad del Grupo Marfrig.

El frigorífico había retomado su actividad el pasado 3 de marzo, luego de una detención iniciada el 14 de febrero, como consecuencia de un rebrote de casos. Un hisopado general realizado a todos los trabajadores arrojó 36 resultados positivos.

PUBLICIDAD

Entre fines de diciembre y principios de enero, la planta ya se había visto obligada a paralizar su actividad a raíz de una situación similar aunque de menor magnitud.

Las fuentes consultadas por San José Ahora indicaron que para esta ocasión, sin embargo, no están claros los mecanismos que podrían facilitar una nueva suspensión de tareas –algo que aún no está resuelto- ya que debido a las paralizaciones anteriores los trabajadores agotaron sus licencias y no cuentan con seguro de paro hasta el mes de julio.