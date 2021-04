El brote se dio en un residencial de Fray Bentos y terminó con la vida de 15 adultos mayores.

El ministro Daniel Salinas se refirió públicamente a uno de los episodios más comentados de las últimas horas: el brote de coronavirus en un residencial de Fray Bentos que terminó con más de una decena de ancianos fallecidos.

Consultado al respecto, dijo en “Teledía”: “Son 13 personas de un residencial de 65, y 45 personas que prestaban servicios allí. Hay una doctora permanente a cargo. Tuvieron asistencia oportuna y continua por parte de los prestadores, y por parte del residencial, que está enfrente al hospital. Pensamos que las medidas tomadas son medidas acorde, pero para mayor seguridad me desplazaré hasta allí esta tarde”.

Al preguntársele por qué los infectados no fueron hospitalizados, manifestó: “Hay mucha bibliografía al respecto en cuanto a los residenciales. Cuando usted puede dividir a los pacientes positivos y negativos, se separa a los enfermos y los no enfermos. Sobre el final, muchos de los pacientes fueron positivos. Usted lo que tiene que asegurarles una asistencia, que debe ser equivalente a una asistencia hospitalaria. Si tiene los insumos para hacerlo, usted en consciencia está tranquilo de que están bien cuidados. Pero la maldad de este virus es tremenda. Además, el centro asistencial estaba enfrente, cruzando la calle, por lo que no había limitantes de ese tipo”.

Seguidamente, explicó que “las personas que están en determinada situación, a veces cambiarlas de ambiente requiere una sedación, y eso tiene efectos secundarios. Hay que evaluar muy bien cuáles son los beneficios y cuáles las contras. Hemos tenido brotes en muchos residenciales. Lamentos cada fallecido como si fuera propio. Yo he perdido muchos amigos y colegas. No ha sido fácil para nadie”.

En resumen, el ministro cree que en el residencial "se actuó de buena fe, de una manera profesional".