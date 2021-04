El curioso fenómeno se volvió viral, pero tiene una sencilla explicación.

Un «ciclón» de renos que fue grabado por un dron hipnotizó a los internautas de todo el mundo.

El curioso fenómeno fue registrado por el fotógrafo Lev Fedoséyev en el pueblo ruso de Lovózero, en Rusia. Allí se ve cómo una manada de renos caminan continuamente formando un círculo, y el evento se volvió viral en las redes sociales de ese país.

Según expertos en la materia, caminar en círculos no es un comportamiento raro entre los renos y suele ser dictado por su instinto de defensa. De esta forma, los animales, que viven principalmente en la tundra, donde pueden caer presa de los lobos, crean una especie de «valla» para proteger de los depredadores a los más vulnerables de su manada.

En el centro de estos círculos normalmente se encuentran las hembras y sus crías, rodeados de machos protectores que buscan protegerlas de los depredadores.

