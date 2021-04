El buscador permite a los usuarios navegar por los stickers con mayor facilidad.

WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea más popular del mundo, sigue actualizándose. En su más reciente versión activó el tan rumorado buscador de stickers y emoticones que portales especializados en tecnología habían filtrado.

Una vez usted tenga la última versión de WhatsApp, al ingresar a las conversaciones diríjase al boton de stickers habital. Inmediatamente, verá los que más usa y en la parte inferior izquierda encontrará una lupa. Allí estará activa la barra para que ingrese el término que desea encontrar entre sus stickers.

Cabe destacar que, una vez usted entra a la sección de la lupa, el sistema ya ha categorizado algunos de sus stickers en términos como felicidad y amor, entre otros.

Si al realizar los pasos mencionados anteriormente no ve esta opción no se preocupe. El servicio ya está activo para usuarios Android y iOS. Lo que significa que debe esperar para descargar la última actualización de la aplicación.

🔍 You can now search stickers on WhatsApp 🔍



Need to say I love you? There's a sticker for that.

Need to say I know? There's a sticker for that too. pic.twitter.com/5lNzuOibVT