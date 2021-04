En la industria frigorífica hay cerca de 20 mil trabajadores.

En la reunión entre trabajadores de frigoríficos, el sector industrial y el gobierno, autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP) plantearon que se solicitará utilizar la vacuna AztraZeneca para inmunizar a los trabajadores, informó El Observador.

En la industria frigorífica hay cerca de 20 mil trabajadores. El primer cargamento de AstraZeneca que llegó a Uruguay este domingo trajo 48 mil dosis (24 mil personas contemplando ambas dosis).

Este lunes, la Federación de Obreros de la Industria de la Carne y Afines (Foica) tuvo una reunión con representantes del gobierno y de las cámaras empresariales y volvió a solicitar ser vacunados contra covid-19, ya que en varias plantas industriales hay brotes del virus.

Luis Muñoz, secretario general de la gremial, informó a El Observador que desde el MSP se respondió que la solicitud será enviada nuevamente a la Comisión de Vacunas, y que se habló de esa vacuna «ya que no estaba designada a ningún grupo». Según indicó, las cámaras empresariales ofrecieron sus instalaciones para llevar a cabo la inmunización de los trabajadores.

Vacunas para no parar

La reunión, relató Muñoz, se desarrolló en buenos términos pero los trabajadores se fueron «sin respuestas nuevas».

“El protocolo se viene discutiendo hace un año y queríamos ver si ante estos brotes nuevos el gobierno tenía una visión diferente de lo que se tenía que hacer y nos dimos cuenta de que no tienen ninguna definición nueva. «Hubo propuestas pero ninguna definición«, cuestionó.

En el encuentro participaron autoridades del Instituto Nacional de la Carne (INAC), de la Asociación de la Industria Frigorífica del Uruguay (Adifu), de la Cámara de la Industria Frigorífica (CIF) y de los ministerios de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP), Salud Pública y Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

El dirigente sindical comentó que “no hay mucho tiempo para consultar e ir viendo”, y enfatizó en que es necesario vacunar a los integrantes de la industria alimenticia porque esta no puede parar, ni para el consumo interno ni para la exportación. “Si no se puede parar porque el gobierno lo define, que nos den la vacuna”, reclamó.

Máscaras, test y desinfección

Por otro lado, el MSP propuso que los trabajadores de los frigoríficos utilicen mascarillas N95 para llevar a cabo sus tareas y que se realicen test de antígenos a todos los empleados.

Se estudiará cada cuántos días deberían hacerse estas pruebas -Muñoz explicó que se habló de cada tres o siete días- y se discutirá si los empleadores serán quienes deberán hacerse cargo del costo de las mismas.

Una de las propuestas de la Foica fue que ante el aumento de casos de coronavirus en la industria las actividades deberían parar durante jornadas de 24 o 48 horas para que las plantas sean desinfectadas. “Eso no lo contestó la industria y desde el gobierno no dijeron nada”, sostuvo Muñoz.

Máximo de contagios para cerrar

Tras la reunión se acordó que desde la industria se informará cuál es el máximo de trabajadores infectados en una sección para hacer un parate de 24 o 48 horas para desinfectar. «Si hay más de cinco casos en una sección, aplicaríamos las medidas que se acuerden», detalló.

La semana pasada, un operario del Frigorífico Canelones falleció a causa de covid-19 en el CTI de un centro médico de Canelones y el Sindicato de Obreras y Obreros del Frigorífico Canelones (Soofrica), denunció que la empresa, Minerva Foods, no detuvo las actividades para desinfectar la planta. La empresa contrató personal tercerciarizado para continuar con las actividades mientras 138 trabajadores cumplen cuarentena.

Muñoz indicó que desde la Foica ven que los trabajadores nuevos que ingresan a trabajar también corren el riesgo de contagiarse y denuncian que muchos trabajadores no se realizan hisopados antes de comenzar a trabajar en las plantas.

“Si en noviembre teníamos 20 casos, ahora con un aumento exponencial de los casos no podemos seguir pensando lo mismo que noviembre. Foica pidió la reunión para hablar de la realidad de los cientos de trabajadores contagiados de covid que hay en toda la industria. Pero tenemos las mismas dudas, no hay nada efectivo que le diga a los trabajadores ‘no nos vamos a seguir contagiando’. Las empresas siguen trabajando a ritmos de 2019, está todo el negocio bien menos la salud de los trabajadores”, cuestionó. / Fuente: El Observador