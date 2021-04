Michelini, señaló que si no se modifican a plazos para juntar firmar contra la LUC «Vamos a ir a los barrios y nos aglomeraremos«.

El ahora ex secretario político del Frente Amplio señaló en declaraciones a Caras y Caretas, en relación a la recolección de firmas contra la ley de urgente consideración, que «si no hay ampliación del plazo, nosotros vamos a ir a juntar las firmas a los barrios y nos aglomeraremos».

El ministro del Interior respondió a través de su cuenta de Twitter: «Frase amenazante, provocadora y promotora de enfrentamientos. Injusta con la tragedia que vive el país. Muy lamentable, y encima, la reafirma«. Esto porque este viernes Michelini dijo que reafirmaba sus dichos, pero aclaró que su intención era realizar una advertencia y no promover aglomeraciones.

Frase amenazante, provocadora y promotora de enfrentamientos.

Injusta con la tragedia que vive el país.

Muy lamentable, y encima, la reafirma. pic.twitter.com/wCsy5jvCI1 — Jorge Larrañaga (@jorgewlarranaga) April 9, 2021

El líder frenteamplista dijo que desde la Comisión piden «la suspensión del plazo constitucional», pero si eso no se concreta tienen «que salir a los barrios» y desde el Ministerio del Interior «van a considerar que eso es aglomeración», por más que saldrán «con todos los cuidados sanitarios».

«O se suspende, y nosotros suspendemos la recolección de firmas de tal manera que el país pase este momento tan delicado, o si no se suspende, advertimos que vamos a ir a los barrios», señaló Michelini.

El ex secretario político del Frente Amplio señaló en la mismas declaraciones a Telemundo que, de no suspenderse, hablará con el ministro Larrañaga «para generar los protocolos correspondientes para que no haya ningún tipo de problema». / Fuentes: Caras y Caretas – Telemundo