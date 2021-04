Expertos advierten por la alta tasa de autoeliminación en Uruguay.

Uruguay registra más suicidios que homicidios y muertos en accidentes de tránsito por año. En promedio 700 personas se quitan la vida, en 2019 (última cifra del MSP) hubo 723 suicidios. Por esta problemática se presentó un proyecto de ley para concientizar sobre el suicidio adolescente, indica un artículo del periodista Joaquín Duomarco de Radio Universal.

El sociólogo Pablo Hein habló con 970 Noticias de la mencionada emisora y advirtió que Uruguay tiene la tasa más importante al nivel de las Américas.

“En términos cuantitativos el problema de Uruguay no está en la adolescencia” explicó Hein. “El problema del suicidio en Uruguay está en la tercera edad, sigue siendo constante y es lo más fuerte en el país históricamente en personas de 70 años o más. También es importante en la franja etaria de 20 y 30 años”, agregó. Hein enfatizó en que es importante sensibilizar a la población, educar y desarrollar medidas preventivas, no solo para la adolescencia sino a toda la sociedad.

“El joven no se vuelve suicida, hay un patrón social y cultural que se va inculcando”, aseguró el sociólogo y añadió que el suicidio en la adolescencia cuesta entenderlo y es un “problema familiar”. “De alguna manera hay violencia y abuso familiar, ahí es cuando se desencadenan esos eventos”, manifestó y remarcó que el problema no son los adolescentes, si no los padres, tíos, vecinos o profesores.

PUBLICIDAD

La diputada de Cabildo Abierto Silvana Pérez presentó el proyecto para concientizar y prevenir el suicidio en la adolescencia y en diálogo con 970 Noticias de Radio Universal dijo que se busca enfocar la prevención al público más joven, “en su idioma” y buscar la manera de difundirlo por redes sociales y también a través de influencers.

La diputada mencionó que la línea telefónica vida atiende las 24 horas para cualquier tipo de crisis y está vinculada muchas veces a la depresión. “El año pasado con todo lo de la pandemia se hizo una mayor difusión y se triplicó la consulta. Hay que hacer conocer esa herramienta a los jóvenes”, expresó.

Por último el sociólogo Hein hizo énfasis en que las políticas de prevención tienen que ser focalizadas. “Hay que entender que esas políticas no son a corto plazo, no hay vacuna que nos cure del suicidio”, señaló. A su vez, remarcó que las políticas de sensibilización en el país tienen que ser a nivel general y las políticas de prevención deben ser focalizadas. / Fuente: Radio Universal – Por Joaquín Duomarco