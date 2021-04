Gimnasios al aire libre y juegos infantiles en la mira.

Quedó constituida el pasado viernes la denominada Mesa Departamental de Salud, con el objetivo de realizar un seguimiento de la situación sanitaria local, derivada del COVID-19, y analizar medidas tendientes a contener el avance de la enfermedad.

Integrada por la Dirección Departamental de Salud, Asociación Médica de San José, ASSE y el Gremio Médico de San José (GREMESA), la Mesa sesionará todos los viernes a las 11 de la mañana.

«El objetivo de la Mesa es analizar la situación pero también trabajar para salir lo antes y lo mejor posible de al pandemia» dijo el presidente del GREMESA, Dr. Jorge Bermúdez, en declaraciones reproducidas por Noticias Principal.

En la reunión del viernes, el colectivo propuso algunas medidas para seguir reduciendo la movilidad porque, a su entender, la decisión del mismo viernes del CECOED de acortar el horario de funcionamiento de bares y cantinas hasta las 22 horas podría no ser suficiente para bajar los contagios.

Una de esas medidas es limitar el acceso a los gimnasios al aire libre y áreas de juegos infantiles que existen en parques, plazas y espacios públicos de todo el departamento.

Al respecto, Bermúdez explicó que tales instalaciones pueden ser foco de contagio teniendo en cuenta el contacto que diferentes personas tienen con esas superficies.

«No es que no queramos que la gente haga ejercicio o que los niños no se diviertan. Está claro que los niños no son de los principales agentes de contagio, pero por ese contacto que se da y la dificultad de estar desinfectando o usando alcohol en gel en esos lugares, nos parece que habría que limitar su uso», comentó.

En relación al ocio nocturno, Bermúdez sostuvo que también debe restringirse. «Lamentablemente por dos o tres semanas, todo ese tipo de actividades, como cualquier actividad social, debe estar restringida al máximo posible», consideró.