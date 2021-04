Lo afirmó la ex legisladora Margarita Percovich.

A través de la plataforma Zoom, Percovich brindó una conferencia de prensa, esta mañana, para los medios de comunicación de San José, organizada por la Comisión Departamental Pro Referéndum, que impulsa la derogación de 135 artículos de a Ley de Urgente Consideración (LUC).

Entre otros asuntos, Percovich se refirió a los aspectos relacionados con la seguridad que están incluidos en esos artículos y alertó sobre las características de algunos de ellos.

En particular, cuestionó que la decisión de detener a una persona en la vía pública quede en manos de los funcionarios policiales actuantes ya que, a se entender, podrían producirse desbordes.

«Si se disminuyen las garantías y se aumenta la discrecionalidad, que cada agente del orden pueda decir a quién se lleva preso y a quién no, es realmente un peligro«, afirmó.

PUBLICIDAD

En ese sentido, Percovich subrayó que los estereotipos que toda la población tiene sobre las personas peligrosas, también los tiene la Policía. «Que esos artículos de la LUC dejen que (esto) se decida por parte de quienes están actuando en la represión, que son los agentes del orden, es algo que nos tiene que preocupar«, insistió.

En ese sentido, la ex diputada y ex senadora del FA afirmó que se trata de una medida que «va en contra de la ley de procedimiento judicial» que tenía estos aspectos «perfectamente delimitados» y que establecía «la comunicación inmediata con los fiscales, que eran los encargados de definir si había delio o no, y si ameritaba llevar a alguien detenido o no. Esto no va para nada en favor de la seguridad en las calles», sentenció.

Paralelamente, afirmó que la LUC aumenta las penas de prisión para niños y adolescentes: «Eso va en contra de las garantías que están establecidas, en la convenciones que el país ha suscrito y en otras normas relacionadas con los adolescentes y su privación de libertad«, aseguró.