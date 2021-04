Reclaman que se priorice a los trabajadores del transporte en la agenda de vacunación.

Asociación Sindical de Cooperativas y Obreros del Transporte (ASCOT) – COETC se manifestó este jueves frente al Ministerio de Salud Pública y Presidencia en protesta por no haber sido priorizados en la agenda de vacunación y lamentaron la muerte de un conductor por Covid-19, informó Radio Universal.

“Hay horas pico que los ómnibus van colmados de punta a punta”, dijo Julio Spinetti, secretario general del gremio, sobre la imagen difundida en las últimas horas de una aglomeración a bordo de una unidad y subrayó que debido a que sufren ese nivel de exposición debieron ser vacunados.

“La gente se sube al ómnibus y no le podemos tomar la temperatura. No sabemos si suben resfriados o con dolor de garganta. Ya perdimos cuatro compañeros, no queremos perder más. Tenemos más compañeros en CTI y en cuarentena”, indicó. “Los más viejos ya nos hemos vacunado, pero los de 18 a 40 años no y le tienen miedo a la muerte. Nosotros transportamos a todos y no sabemos nada, nos tienen excluidos de la primera línea de salud”, aclaró.

Informó que han enviado seis cartas al Ministerio de Salud Pública para que tomen cartas en el asunto: “A ver si se ponen las pilas los dirigentes del ministerio y ven que los trabajadores del transporte está visto que nos vamos a contagiar”.

PUBLICIDAD

La Cámara de Transporte ha resaltado en reiteradas oportunidades que no han habido contagios en los ómnibus, a lo que Spinetti replicó: “Nos jugamos la vida, los de la Cámara trabajan en una oficina, entonces no saben si hay contagios o no. Además, ya hay circulación comunitaria, o sea, no se sabe. Nosotros al principio de la pandemia les dijimos ‘con tapabocas todo, sin tapabocas nada’”.

Sobre la foto viralizada sobre una aglomeración arriba de una unidad de Cutcsa, manifestó: “Hay 75% de la flota prepandemia funcionando. Las aglomeraciones se dan en hora pico. Nosotros pedimos que pongan más unidades y llamen a los compañeros que están en el seguro de paro”. / Fuente: Radio Universal