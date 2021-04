En este caso fue en Artigas; en Salto investigan otro caso similar.

Una mujer de Bella Unión, Artigas, denuncia que su esposo con Covid-19 falleció sin asistencia médica, en su casa, mientras reclamaban por una ambulancia que llegó tarde, informó Subrayado.

Al respecto ASSE inició una investigación interna en Bella Unión para determinar qué sucedió y establecer eventuales responsabilidades. Este caso se suma al de Salto, donde ASSE inició una investigación el fin de semana por un paciente Covid positivo que murió en su casa sin asistencia, según denuncia su familia.

“Mi prima llamó al hospital pidiendo la ambulancia, y decían que ya venía y mi marido se agravaba y la ambulancia no venía. Decían que no encontraban la dirección, demoraron más de una hora. Cuando llegaron no entraron a ayudar a mi marido, les gritábamos que entraran a ayudar a mi marido y no entraban. Mi marido murió sin asistencia”, dice la mujer en un audio que circuló por Whatsapp en las últimas horas, con nombre y apellido de los protagonistas.

“Dejaron morir a mi marido en mis brazos mientras que mi prima llamaba desesperada a la ambulancia, llamaba al hospital, a todo el mundo y nadie venía. Cuando llegaron dijeron que venían a 140 kilómetros por hora en la ruta, porque acá no había ambulancia. Yo estoy cursando el Covid también y no se preocupan mucho por mí tampoco, y mis hijos tienen síntomas y no vienen a hisoparlos. Estamos solos acá”, agregó la mujer. / Fuente: Subrayado